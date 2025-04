The Legend of Zelda Ocarina of Time marque un retour inattendu sous Unreal Engine 5. Les fans de la saga culte de Nintendo vont encore en prendre plein les yeux.

Bon, ce ne sera pas pour cette fois les remakes tant attendus de The Legend of Zelda sur Nintendo Switch 2. La longue présentation de la console nous a bien dévoilé du nouveau à venir pour la licence sur ladite console, dont un jeu inédit. Même si c'est une bonne nouvelle, le cœur des fans brûle ardemment pour le retour de certains opus dans une version modernisée. Qu'à cela ne tienne, certains se sont chargés de le faire eux-mêmes !

Une version sublimée de Zelda Ocarina of Time ?

La saga Zelda est assurément une des plus populaires de Nintendo. Son aura est telle que c'est la deuxième qui aura droit à une adaptation officielle à destination du grand écran, après le film Super Mario Bros. Il faut aussi dire qu'elle a de la bouteille. L'année prochaine, elle fêtera ses trente ans d'existence, eh oui ! Dès lors, il n'est pas étonnant que certains fans soient encore très nostalgiques. Certains des premiers opus sont considérés comme des chefs-d'œuvre, à l'instar d'Ocarina of Time.

Bien que les rumeurs évoquent la possibilité d'un remake pour Wind Waker ou Twilight Princesss, certains appellent toujours de leurs vœux une nouvelle version de Zelda Ocarina of Time. Le titre a déjà eu droit à sa refonte sur Nintendo 3DS en 2011. Mais, imaginez ce à quoi pourrait ressembler une nouvelle version sur console de salon, à l'ère du raytracing et de la 4K ?

C'est ce qu'à fait le développeur indépendant CryZENx. Depuis plusieurs années, il travaille sur sa propre version de Zelda Ocarina of Time sous Unreal Engine 5. Ce n'est pas la première fois que nous assistons à une entreprise de ce genre. En 2022, un certain RwanLink recréait le Village de Cocorico sous ledit moteur d'Epic Games. Mais, cette fois, on a droit une vraie démo.

Le créateur de contenu Digital Dreams, bien connu pour ses balade moddées hyper réalistes dans des jeux comme Cyberpunk 2077 ou GTA 5, a pu l'essayer. Il nous emmène ainsi dans le monde de Zelda Ocaraina of Time avec une résolution 8K. Voilà qui flatte notre rétine ! Les transition n'est pas encore optimale cependant. De même, l'ATH rétro fait grise mise par rapport aux visuels réalistes. Néanmoins, il faut admettre que les visuels donnent sacrément envie.

Entre la charadesign cartoon de Link et les décors réalistes, c'est un peu comme si Kena Bridge of Spirits rencontraient Horizon Zero Dawn. La lumière joue aussi beaucoup dans la crédibilité de ce Zelda 'next-gen'. Cela prouve une fois de plus l'intérêt de l'Unreal Engine 5. Pour un travail d'indépendant à visée non-commerciale, c'est en tout cas un beau projet qui ne cesse de s'affiner.