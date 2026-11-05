The Legend of Zelda Ocarina of Time rappelle son statut de jeu légendaire avec son remake Nintendo Switch 2 qui affiche des notes dithyrambiques, au point d'égaler Skyrim et Elden Ring.

La légende est intacte sur Nintendo Switch 2, même après 28 ans. Zelda Ocarina of Time Remake sort aujourd'hui et il est déjà classé parmi les jeux les mieux notés de tous les temps avec une note qui égale des classiques comme Skyrim ou même le GOTY Elden Ring. Une prouesse qui prouve que le pari de Big N a été plus que réussi.

Zelda Ocarina of Time encore parmi les jeux les mieux notés de tous les temps

La tension été à son comble chez Nintendo jusqu'à aujourd'hui, jour de sortie. Ou éventuellement hier, avec la tombée des embargo de la critique qui a pu révéler ses notes pour Zelda Ocarina of Time, le remake sur Nintendo Switch 2. Eiji Aonuma lui-même, le producteur de la franchise, avait confié sa nervosité. Mais maintenant que le jeu affiche une flamboyante moyenne de 96 / 100 sur Metacritic, la pression peut retomber dans les bureaux de Kyoto.

Zelda Ocarina of Time Remake peut à présent s'asseoir à la table des grands jeux, face à Skyrim et Elden Ring notamment, qui brandissent également une belle moyenne de 96. On peut encore mentionner Mass Effect 2, Uncharted 2 ou Baldur's Gate 3, autant de jeux cultes, voire de GOTY, qui s'enchaînent à égalité dans le top Metacritic.

Certes, ce remake Nintendo Switch 2 n'égale pas la note phénoménale de 99 / 100 de la version originale sur Nintendo 64. Cela en fait le jeu le mieux noté de tous les temps, devant SoulCalibur, Super Mario Galaxy 2 et GTA 4 qui suivent tous les trois avec un 98. Mais le revival de Zelda Ocarina of Time prouve qu'aujourd'hui, l'aura du titre est toujours aussi mythique et que les refontes de ce genre valent vraiment la peine.

D'ailleurs, même s'il n'est 'que' 26ᵉ sur le classement toutes années confondues, Zelda Ocarina of Time Remake est pour le moment le jeux le mieux noté de 2026. Reste à savoir si un certain GTA 6 pourra faire mieux dans deux semaines.

Top 10 des jeux les mieux notés de 2026

La Nintendo Switch 2 brille décidément en 2026. Un an et demi après sa sortie, elle reçoit son jeu le mieux noté jusqu'à présent avec The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake. Mais ce n'est pas tout, on retrouve aussi dans le top 10 Metacritic l'édition Deluxe de Resident Evil 2, autre remake, et Elden Ring Tarnished Edition, le portage sur la console hybride. Une belle vitrine donc pour la firme de Kyoto :

The Legend of Zelda: Ocarina of Time (96) Sektori (93) Resident Evil 2: Deluxe Edition (93) The Witcher III: Wild Hunt Remastered -92) Big Walk (91) DOOM: The Dark Ages - Revelations (91) Forza Horizon 6 (90) Mina the Hollower (90) Elden Ring: Tarnished Edition (90) Trails in the Sky 2nd Chapter (90)