Le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time pourrait-il être le seul à oser s’opposer directement à GTA 6 en ce mois de novembre 2026 ? C’est la théorie du moment.

En tant que jeu le plus attendu de la décennie, GTA 6 en aura définitivement effrayé plus d’un. Et le calendrier des sorties de cette fin d’année est là pour en témoigner. C’est simple : après un mois de septembre surchargé et une première moitié d’octobre bien remplie, les sorties se font de plus en plus rares, surtout à partir du mois de novembre qui devient complètement désert. Pourtant, un jeu lui aussi très attendu pourrait bien oser la confrontation directe avec le futur hit de Rockstar Games : The Legend of Zelda Ocarina of Time.

Une sortie le 12 novembre 2026 pour Zelda Ocarina of Time Remake ?

Dans cette industrie, il n’est un secret pour personne que Nintendo n’est pas du genre à se laisser impressionner par qui que ce soit. N’hésitant jamais à aller à contre-courant des tendances pour suivre ses propres plans, la firme se trouve parfois là où personne n’ose aller, et elle pourrait d’ailleurs encore une fois le prouver avec le remake de Zelda Ocarina of Time, dont la sortie pourrait bien avoir lieu dans le courant du mois de novembre. Peut-être même dans la semaine précédant la sortie de GTA 6 si l’on en croit certains indices.

Car tandis que le jeu, brièvement présenté à l’occasion du Nintendo Direct de juin, ne dispose pas encore de date de sortie en dehors d’un vague « 2026 », il apparaît tout de même que les choses semblent s’activer en coulisses ; en témoigne la récente classification du jeu par l’ESRB. Une étape qui, bien généralement, précède de peu la sortie d’un titre. Et sur Reddit, un internaute va même encore plus loin en supposant que Zelda Ocarina of Time Remake pourrait bien arriver aux alentours du 12 novembre si l’on se fie à la date de sortie de deux nouveaux Amiibo.

« Nintendo UK a annoncé que les Amiibo ‘Kirby Épée et Dragoon’ et ‘DadDiDou Noir et Hydra’ sortiront le [12] novembre. Les Amiibo sortent généralement le même jour qu’un jeu publié par Nintendo, et Nintendo n’a actuellement aucun jeu annoncé pour novembre », note en effet ce dernier. Bien sûr, une telle théorie pourrait paraître quelque peu tirée par les cheveux. Pourtant, le remake de Zelda Ocarina of Time serait loin d’être le premier titre de l’éditeur à pouvoir la vérifier, Pokemon Pokopia et Rhythm Paradise Groove l’ayant déjà prouvé plus tôt cette année.

Une confrontation avec GTA 6, fausse bonne idée ?

D’ailleurs, pour de nombreux fans, s’il y a bien un éditeur qui pourrait aller au-devant de GTA 6 sans sourciller, c’est Nintendo. « Les fans de Zelda vont acheter Ocarina of Time qu’il y ait GTA ou non », affirme par exemple un internaute sur X. « Ce n’est vraiment pas si fou que ça. GTA n’a d’impact que sur les jeux qui ne bénéficient pas d’une communauté fidèle. Zelda, c’est Zelda, et la série tiendra toujours la route face à n’importe quoi », écrit-il dans un tweet liké par 500 personnes à l’heure où sont écrites ces lignes.

« Tout le monde se doutait qu’il arriverait en novembre. Nintendo se fiche de ce que font les autres », souligne d’ailleurs un autre. Même si, le cas échéant, la témérité de l’éditeur aurait de quoi en impressionner certains. « J’admire le culot de Nintendo, même si je trouve ça incroyablement stupide vu que GTA 6 va accaparer toute l’attention. Mais j’imagine qu’ils n’avaient pas d’autre choix », déclare le youtubeur Kiwi Talkz de son côté. Mais encore faudrait-il que Zelda Ocarina of Time sorte réellement à la date supposée. Et en l’état, cela reste évidemment à confirmer.

Sources : Reddit, X