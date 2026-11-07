Zelda Ocarina of Time Remake est enfin sorti ; les joueuses et joueurs Nintendo Switch 2 découvrent ainsi toutes les nouveautés et les changements qui font une vraie différence avec l'original. On vous partage nos préférées.

La version 2026 de Zelda Ocarina of Time offre un vrai renouveau à celle de 1998. Peut-être êtes vous d'ores et déjà en train de redécouvrir Hyrule sur Nintendo Switch 2 maintenant que le remake est disponible. Nous avons eu la chance de le parcourir nous aussi et il y a des changements qui nous ont vraiment tapé dans l'œil, voici nos préférés.

Zelda Ocarina of Time, un remake entre fidélité et renouveau

28 ans après ses premiers pas en 3D sur Nintendo 64, la firme de Kyoto s'est mise au défi de rebâtir entièrement le mythique Zelda Ocarina of Time. Fraîchement sortie sur Nintendo Switch 2, cette refonte insuffle non seulement de la modernité à la formule originelle, mais apporte aussi des changements qui nous font vraiment redécouvrir l'aventure du Héros du temps.

La caméra et les déplacements pour une vraie liberté dans Zelda Ocarina of Time Remake

Manette en main, c'est LE grand renouveau de Zelda Ocarina of Time Remake. Les contrôles ont été drastiquement déchargés de leurs contraintes. Premièrement, la caméra libre fait un bien fou. Fini la caméra fixe ou les angles prédéfinis qui réduisent la visibilité. Désormais, on peut tourner autour de Link comme on le souhaite à 360° et ça change tout dans les donjons et même l'exploration en général.

Ensuite, et cela va de pair avec l'élan de liberté offert à Link, Zelda Ocarina of Time Remake offre bien plus d'amplitude dans les mouvements de notre héros. On peut désormais sauter et même courir comme on le souhaite. Là encore, pour parcourir les environnements, c'est une vraie révolution par rapport au jeu de 1998 et sa version 3DS.

Les donjons de Zelda Ocarina of Time Remake, les mêmes et en même temps pas vraiment

Avant de le tester, on craignait un peu de voir ce qu'il adviendrait des donjons de Zelda Ocarina of Time. Après avoir totalement abandonné leur structure traditionnelle dans les deux jeux sur Nintendo Switch, il fallait vraiment parvenir à retrouver cette saveur si propre à cette formule à l'ancienne.

© AUR pour Gameblog

Finalement, on se retrouve face à des donjons et temples plus abordables qu'en 1998. Même si on aurait aimé un peu plus de difficulté, la redécouverte de ces lieux emblématiques fait vraiment son effet. Et pour cause, Nintendo a entièrement retravaillé leur agencement dans Zelda Ocarina of Time Remake. Ça les rend à la fois familiers et plein de surprises, en particulier le Temple de l'eau, car s'il y en avait bien un qu'on pouvait accepter de voir simplifier, c'était lui. Or là, la navigation est bien plus logique et naturelle. On se régale !

Les pensées des fées, qui pousse encore plus à l'exploration

L'exploration occupait déjà une place très importante dans le Zelda Ocarina of Time de la Nintendo 64. Mais cette épisode de 2026 a décidé de pousser cela encore un peu plus loin. D'abord, la réalisation est sublime et appelle à la contemplation tandis qu'on se promène en Hyrule. Mais le jeu profite aussi d'une nouveauté inédite : les pensées des fées.

Dans le monde ouvert comme dans les donjons de Zelda Ocarina of Time Remake, vous pouvez tomber sur de délicats motifs lumineux apposés sur des éléments de l'environnement. Souvent cachés, il s'agit de marques magiques laissées par les fées. En interagissant avec, vous obtenez un indice sur la manière d'activer leur pouvoir. Que ce soit pour regagner de la vie ou découvrir un passage secret, ces pensées des fées sont une nouveauté hyper plaisante à chercher partout en Hyrule.

Un travail d'animation hyper minutieux de Nintendo

Au-delà du gameplay, on est sincèrement ébahis face à la réalisation de Zelda Ocarina of Time Remake. Déjà dans notre preview, nous vous partagions nos impressions à la vue de cette nouvelle direction artistique mais aussi des effets mis en place pour sublimer le monde d'Hyrule. Cela dit, après avoir jouer plus longuement au jeu, un autre aspect nous a vraiment bluffé visuellement et il s'agit des animations.

© AUR pour Gameblog

En effet, difficile de ne pas être émerveillé en découvrant l'univers et les personnages plein de vie de Zelda Ocarina of Time Remake. Certes, le jeu avait déjà une vraie patte artistique en 1998. Mais là, il est vraiment passé dans l'ère moderne. Les expressions des personnages sont pleines de vie, le monde bouge au rythme du vent et de la météo. Même quand il s'agit de jouer de l'ocarina, les animateurs de Nintendo sont allés jusqu'à détaillé le mouvement exact des doigts sur l'instrument. Tout est désormais plus vrai que nature.

L'ajout d'un doublage pour les cinématiques importantes de Zelda Ocarina of Time Remake

Dans la continuité, on adore le fait que Zelda Ocarina of Time Remake intègre un doublage, et en français qui plus est. Certes, il ne s'entend pas sur tous les dialogues, et en même temps c'est chouette de garder les petites interjections qui ponctuent l'écrit. Là, on a vraiment le mélange des deux, ce qui préserve en partie l'expérience originelle tout en donnant une dimension plus épique et vivante à l'histoire.

Qui plus est, on doit saluer le choix du casting pour la vf de Zelda Ocarina of Time Remake. Les équipes de Nintendo font vraiment plaisir aux fans en conviant les voix emblématiques des derniers épisodes de la saga. On retrouve par exemple Adeline Chetail pour doubler la Princesse, ainsi que Frédéric Souterelle qui rempile derrière Ganondorf après Tears of the Kingdom. Même la voix de Navi, interprétée par Clara Soares, fait plaisir à entendre maintenant qu'elle intervient de façon bien plus pertinente en jeu.

Pouvoir jouer de l'ocarina, la fonction gadget forcément indispensable

Plus une nouveauté qu'un changement, Zelda Ocarina of Time Remake fait appel à la reconnaissance vocale. C'est vraiment la fonctionnalité gadget qui fonctionne à moitié mais qui fait plaisir à voir de la part de Nintendo. L'éditeur nous a tellement habitué à proposer des mécaniques exploitant n'importe quelle technologie de son hardware que c'est indispensable d'en retrouver sur ses exclus.

Dans le cas de Zelda Ocarina of Time Remake, on peut jouer de l'ocarina et interpréter les morceaux en jeu sans utiliser les touches des Joy-Con 2 ! Et si on n'a pas d'instrument sous la main, on peut encore siffler la mélodie (ce qui n'a pas été très concluant quand on a essayé de notre côté) ou chanter l'air (ce qui a très bien fonctionné cette fois). Vraiment, c'est une nouveauté plus qu'accessoire, mais elle a au moins le mérite d'exister et d'être cohérente avec le jeu.