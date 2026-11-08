Zelda Ocarina of Time Remake aura finalement fait l'impasse sur un Easter Egg resté culte dans la version orginale. Ne cherchez plus ces portraits, ils ont été remplacés.

Les clins d'œil d'une exclu à l'autre sont monnaie courante dans les jeux vidéo Nintendo. Cependant, les équipes de développement ont décidé d'en retirer un pourtant iconique dans Zelda Ocarina of Time Remake. Si vous cherchez les portraits de Mario et ses camarades au Château d'Hyrule, vous serez déçu.

Un Easter egg Mario culte au Château d'Hyrule

Si vous avez connu la version originale de Zelda Ocarina of Time, vous êtes probablement à la recherche de tous les secrets et clins d'œil cachés dans le remake. Toutefois, cette version 2026 apporte de grands changements à celle de 1998. À ce titre, les équipes ont choisi de délaisser le célèbre Easter egg Super Mario au Château d'Hyrule.

Pour rappel, les joueuses et joueurs de 1998 ont eu une belle surprise à l'époque en observant l'intérieur du Château d'Hyrule en s'y rendant pour la première fois. En effet, en regardant par la fenêtre, on pouvait apercevoir cinq tableaux plus qu'étonnants. Yoshi, Peach, Mario, Bowser, Luigi... Les personnages cultes de la licence Super Mario avaient chacun droit à leur portrait accroché dans le palais royal de Zelda Ocarina of Time

© Zelda Wiki

La référence à Mario disparaît dans Zelda Ocarina of Time Remake

Malheureusement, cet Easter egg a été abandonné dans Zelda Ocarina of Time Remake, sorti le 5 novembre dernier sur Nintendo Switch 2. Désormais, lorsqu'on regarde par la fenêtre du Château d'Hyrule, on ne voit plus de portraits de Mario et ses camarades. À la place, Nintendo affiche un morceau de la tapisserie, la même que celle qui nous permet de suivre le 'fil du temps' dans le jeu.

Cette refonte a dû mener à de nombreux choix concernant la réalisation de Zelda Ocarina of Time Remake. Cet Easter egg n'est pas la seule référence atypique à avoir disparu. Par exemple, la phrase « vingt-trois est numéro un » prononcée par une peste mojo dans l'Arbre mojo, considérée comme un clin d'œil au joueur de basket Michael Jordan bien que cela n'ait jamais été officialisé, n'apparaît plus non plus.

Cependant, pas de panique. Cela ne veut pas dire que Zelda Ocarina of Time Remake a supprimé toutes ses références cachées. Il se pourrait même que d'autres Easter eggs y apparaissent. Le fait que le jeu soit développé par une équipe jeune, comprenant des développeurs qui n'ont jamais joué à l'original, explique certainement plusieurs choix d'adaptation. Mais on retrouve toujours Talon et Ingo au Ranch Lon Lon, deux personnages qui font drôlement échos à Mario et Luigi par exemple.



Talon et Ingo nous rappelle quelqu'un... © AUR pour Gameblog