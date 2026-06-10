Dévoilé hier à l’occasion du Nintendo Direct, le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time suscite déjà des réactions très contrastées au sujet de l’apparence de Link.

C’était, malheureusement sans trop de surprise en raison des leaks, ce que l’on pourrait appeler le « one more thing » du Nintendo Direct d’hier. Après des semaines de rumeurs et autres bruits de couloir, le fameux remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a finalement été officialisé par l’éditeur, qui nous a offert un premier – mais énigmatique – aperçu du retour de cet épisode emblématique pour les fans. L’occasion, alors, d’y découvrir les premières images de Link, qui suscitent déjà énormément de réactions sur la toile.

Le remake de Zelda: Ocarina of Time divise déjà les fans

En effet, comme avaient pu le sous-entendre les rumeurs, Nintendo compte bien ici adopter une approche très différente de celle d’Ocarina of Time 3D sur 3DS, en offrant à ce futur remake une véritable refonte graphique dont les premiers retours sont pour l’instant très contrastés. En particulier au sujet du nouveau design de Link, qui est d’ailleurs à peu près la seule chose concrète que nous avons pu voir lors de l’annonce. Car si certains fans de Zelda sont assurément déjà sous le charme, c’est loin d’être le cas de tout le monde.

« C’est parfait », affirme par exemple un internaute sur Reddit, tandis qu’un autre apprécie le fait que Link ait l’air « tout droit sorti d’un conte de fée ». « Je suis ravi de ce nouveau style artistique », renchérit un troisième fan d’Ocarina of Time. « Je suis sincèrement surpris et ravi qu’ils aient choisi de s’orienter vers quelque chose de plus ‘réaliste’ avec le chara-design. Ça me donne encore plus envie de voir une image de Link adulte galopant à travers la plaine d’Hyrule avec Epona. Ça pourrait être incroyable avec ce style graphique ».

Un enthousiasme que certains fans sont en revanche loin de partager, en témoignent d’autres commentaires plus ou moins virulents. « Je sais que ce n’est qu’un point de vue, mais la tête de Link adulte sur ce design c’est pour me tuer », souligne notamment un internaute sur X. « Pourquoi est-ce que Link semble avoir été généré par IA ? », s’interroge un autre. Une question qu’il n’est d’ailleurs pas le seul à se poser, puisque sur Reddit, un joueur de Zelda affirme qu’« il est aussi moche que les vidéos Unreal Engine 5 où Link a toujours été horrible ».

De la nuance ne fait jamais de mal

« Mais ce n’est qu’une bande-annonce, et de toute façon, personne ne joue à Ocarina of Time pour son moteur graphique », rebondit-il néanmoins pour nuancer un peu son propos. Au même titre qu’un autre utilisateur sur X, qui estime que même s’il s’agit probablement du « pire scénario possible pour l’apparence de Link », il reste tout de même « curieux de voir ce qu’ils vont en faire ». Comprendre par-là : ce que Nintendo va bien pouvoir changer avec le remake d’Ocarina of Time, ou au contraire préserver par rapport à la version originale.

Et l’avantage, c’est que nous ne devrions pas avoir à attendre trop longtemps avant de le découvrir, puisque si le Nintendo Direct d’hier s’est montré plutôt avare en informations à son sujet, l’éditeur a tout de même promis que « plus de détails seront révélés prochainement ». De là à penser qu’un Nintendo Direct spécial Zelda: Ocarina of Time est en approche, il n’y a qu’un pas. Surtout quand on sait que le jeu a été annoncé pour 2026 sur Nintendo Switch 2, ce qui nous place d’ores et déjà à moins de six mois de sa sortie.

Source : Nintendo