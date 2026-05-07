La rumeur d'un The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake enfle encore. De nouveaux détails auraient fuité sur la toile, laissant présager l'énorme ambition de Nintendo.

Après la révélation surprise de Starfox cette nuit, l'hypothèse que The Legend of Zelda Ocarina of Time fasse son retour sous forme de remake devient de plus en plus crédible. De nouveaux leaks ont justement été propagés sur internet avec des détails qui donnent envie autant qu'ils interrogent. Et s'ils sont vrais, nous pourrions avoir la confirmation dans peu de temps.

Et Zelda Ocarina of Time Remake voyait double ?

Une nouvelle rumeur assez étonnante s'est emparée de Reddit pas plus tard qu'hier. Un internaute, dont le message a depuis été supprimé par la modération, avance que le remake de Zelda Ocarina of Time est bien en projet. Soit, ce n'est pas le premier a en parler. Mais les détails qu'il divulgue, eux, sont nouveaux en revanche. Il y a de quoi séduire les fans autant que les diviser.

D'après cette nouvelle rumeur, Nintendo compterait faire les choses en grand pour Zelda Ocarina of Time Remake. Plus exactement, l'éditeur japonais travaillerait sur un jeu en deux parties, ce qui rappelle évidemment la stratégie adoptée par Square Enix pour Final Fantasy 7. Si la grandeur du projet impressionne les connaisseurs, elle pose la question de la pertinence d'une telle entreprise.

Certes, l'aventure de Zelda Ocarina of Time pourrait se scinder entre les âges de Link. Sauf que la mécanique lui permettant de vieillir et rajeunir est essentielle dans la résolution de certains donjons. À moins que Nintendo privilégie une scission à un certain moment du jeu. Cela serait plus crédible mais pas si simple à mettre en place non plus. Dès lors, on peut mettre en doute la véracité d'un tel leak.

© Nintendo.

Le leaker avance un autre élément qui, lui, paraîtrait déjà plus pertinent. Il déclare que Nintendo proposerait un remake complet de Zelda Ocarina of Time, repartant de zéro pour reconstruire l'univers et retravailler les graphismes dans leur ensemble. En ce sens, les équipes iraient plus loin que ce qui avait déjà été proposé sur Nintendo 3DS en 2011.

Toujours est-il que si les fuites sont avérées, nous en aurons confirmation rapidement. Le leaker aurait eu vent d'une annonce de Zelda Ocarina of Time Remake pour le mois de juin 2026. Ce ne serait donc plus qu'une question de semaines pour en avoir le cœur net. Mais restons toujours vigilant. Nous ne prendrons pas pour argent comptant tous ces nouveaux détails.