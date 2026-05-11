Après ces nouvelles annonces, les rumeurs du remake Zelda tant espéré pour cette année semblent plus crédibles que jamais, et ce, à cause de Nintendo.

Le Zelda le plus légendaire de tous les temps pourrait avoir droit à un nouveau remake. C'est en tout cas ce que rapportent certains leaks depuis quelques semaines. Si Nintendo n'a encore rien confirmé, les récents événements chez l'éditeur donnent du poids aux rumeurs. Tout semble plus vrai que jamais à présent, on vous explique tout cela en détails.

Le remake Zelda rêvé bientôt réalité ?

L'année commençait mal pour les fans de Zelda. Alors que la licence fêtait ses 40 ans le 21 février dernier, Nintendo ne s'est pas vraiment étendu sur le sujet. Tout au plus avons-nous eu de nouveaux collectors, mais rien de plus. Et si cela cachait en réalité un plus grand projet ? Un nouveau jeu ? Plus exactement, des leaks font état d'un remake dont la sortie ne se ferait pas attendre.

C'est le leaker réputé Nate the Hate qui a partagé la nouvelle au départ : selon ses sources, Nintendo travaillerait actuellement sur un remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ni plus ni moins. L'épisode le plus apprécié et le plus culte de la saga, celui qui a marqué avec brio son entrée dans l'ère de la 3D, serait sur le point de faire son retour après une première refonte sur Nintendo 3DS en 2011.

Link retrouvait déjà la Mastersword en 2011. © Nintendo

Pourquoi les fans n'ont plus aucun doutes

Sur Reddit, les fans ont pu discuter de ce projet de Zelda Remake. Or, pour eux, il n'y a maintenant plus de doute quant à la véracité des leaks. Et il y a une bonne raison à cela. Il se trouve que lorsque Nate the Hate a parlé de cette future, il a également évoqué d'autres nouveautés à venir chez Nintendo.

Ainsi, en parallèle de ses révélations sur Zelda Ocarina of Time Remake, il a mentionné la date de sorties de deux autres jeux pour cet été : Splatoon Raiders et Rhythm Paradise Groove. Une fenêtre qui n'a pas tardé à être confirmée par Nintendo. Voilà déjà un bon indice sur la solidité de ses dires.

Puis, un autre de ses leaks, partagés lui aussi en même temps, a été officialisé par Nintendo : le retour de la licence Starfox, qui prendra d'ailleurs la forme d'un remake. À savoir celui de Lylat Wars, qui avait déjà eu droit à une refonte sur 3DS... en 2011 ! Quel heureux hasard. Après cet enchaînement, les fans se disent que la rumeur de Zelda Ocarina of Time Remake ne peut qu'être vraie.