À l'heure où les remake sont légion et donc souvent critiqués, il y en a certains qui font quand même rêver à l'instar du nouveau Zelda qui vient tout juste de leaker.

Si vous ne deviez choisir qu'un seul jeu The Legend of Zelda pour un nouveau remake, lequel ce serait ? La licence compte tant de titres mythiques qu'il n'est pas simple de choisir. Pourtant, un a des chances de ressortir plus que les autres. Et ça tombe bien, car Nintendo aurait justement des projets pour celui qui a tout changé pour l'histoire de la franchise en

Un remake légendaire pour Zelda sur Nintendo Switch 2 ?

Les leaks fusent à tout-va du côté de Nintendo. Et pour cause, l'insider Nate the Hate a une nouvelle fois frappée. Dans son dernier podcast diffusé sur YouTube, il a pu revenir avec ses invités sur les dernières informations obtenues à propos de la firme japonaise. Or, parmi les échos qu'il aurait eus, il a mentionné un certain jeu Zelda qui pourrait son retour près de 30 ans après sa sortie.

Si en croit Nate the Hate, Nintendo aurait mis en chantier un nouveau projet de remake du côté de la licence Zelda. Jusque-là, rien de bien étonnant puisque l'éditeur japonais propose régulièrement des refontes des épisodes de la licence. Sauf que cette fois, cela concerne l'épisode qui est certainement le plus légendaire de la licence, à savoir Ocarina of Time.

Nate the Hate ne manque pas de relever dans son podcast que Zelda fête ses 40 ans cette année, mais Nintendo n'a pas célébré cet anniversaire. Mais cela serait en fait pour une bonne raison. Selon ses sources — et il est tombe souvent juste dans ses prédictions —, la firme de Kyoto proposerait un remake de Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 dès la fin de l'année 2026, autour de Noël.

Si la nouvelle, encore officieuse à ce stade, est avérée, il est certain que les fans se jetteraient dessus. Outre son aura légendaire, Zelda Ocarine of Time avait déjà eu droit à un excellent remake sur la 3DS. Dès lors, retrouver le jeu qui prendra ses 30 ans en 2028 dans une mouture plus moderne sur Nintendo Switch 2 semble des plus alléchants. Les fans s'extasient déjà sur les réseaux sociaux pour ce qu'ils considèrent être « l'un des plus grands jeux de tous les temps »1. Sans annonce officielle, mesurons toutefois nos attentes. Mais c'est vrai qu'il est difficile de ne pas avoir des étoiles dans les yeux rien qu'à cette idée.