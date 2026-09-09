Le remake de Zelda Ocarina of Time va mettre le paquet et ajoutera même des fonctionnalités que les fans réclamaient il y a 28 ans.

Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, tout le monde ne parle que de Zelda dernièrement et pour cause, la licence phare de Nintendo fête ses 40 ans en ce moment et a fait plein d'annonces. Dans le dernier Nintendo Direct dédié à cet anniversaire, nous n'aurons malheureusement pas eu le droit à de premières images du film, mais l'annonce d'un set LEGO absolument sublime, d'une Nintendo Switch 2 collector et bien évidemment d'un large aperçu du remake de Zelda Ocarina of Time. L'occasion de découvrir la toute nouvelle direction artistique, mais aussi les nettes améliorations de gameplay qui ajoutent des fonctionnalités que les fans réclamaient il y a 28 ans.

Le remake de Zelda Ocarina of Time des mécaniques de gameplay demandées il y a 28 ans

Le remake de Zelda Ocarina of Time sortira le 5 novembre 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2 et il va enfin corriger un problème vieux de 28 ans en donnant la possibilité aux joueurs de sprinter et de sauter librement. Un ajout qui peut sembler anodin en 2026, mais qui est pourtant une petite révolution pour le jeu, dont l'original brille encore sur la scène speedrun de nos jours.

Lors de sa sortie, beaucoup de joueurs se sont en effet plaints de son gameplay, un peu pataud. Link était relativement lent et ne pouvait pas sauter librement notamment, une hérésie à l'époque, d'autant plus lorsqu'un certain Mario le faisait bien malgré son passage à la 3D. Si le remake d'Ocarina of Time compte reprendre quelques vieilleries, comme les zones fragmentées et séparées par des chargements par exemple, il modernisera bel et bien le gameplay. On aura ainsi la possibilité de sauter librement, offrant une nouvelle dynamique aux séquences de plateforme et même aux affrontements.

De même qu'en maintenant une touche appuyée, on pourra désormais courir. Là encore c'est une nouveauté de ce remake de Zelda Ocarina of Time qui devrait changer pas mal de choses, notamment certaines énigmes et combats de boss qui seront certainement ajustés en conséquence. C'est également une aubaine pour les speedrunners qui n'auront plus besoin d'enchaîner les roulades comme dans le jeu d'origine.

Un remake qui divise, mais la prise de risque est bien là

Le remake de Zelda Ocarina of Time ne sera donc pas qu'un simple dépoussiérage visuel. Il apportera de vraies nouveautés, comme la reconnaissance audio pour flotter les musiques qui seront ensuite reproduites par Link, toute une palette de nouveaux mouvements, une caméra ajustée et bien plus libre et surtout, un changement de direction artistique. Cette dernière fait d'ailleurs couler beaucoup d'encre, certains la trouvent notamment trop réaliste, ou se moquent en disant que ça ressemble à du DLSS 5. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est féerique et dans l'air du temps. On voit en tout cas que Nintendo n'a pas fait les choses à moitié, quitte à diviser.