The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake vient apparemment d'être passé à la loupe par l'ESRB, l'organisme de classification nord-américain des jeux vidéo.

Nintendo vient visiblement d'avoir le verdict de l'ESRB quant à l'âge recommandé pour le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time. L'information apparaît en tout cas désormais sur la fiche du store nord-américain du jeu sur le Nintendo eShop. C'est une étape-clé avant d'avoir de nouveau du concret à son sujet comme, par exemple, la précision de la date de sortie.

Le nouveau Zelda Ocarina of Time classifié par l'ESRB

Jusqu'à récemment, le nouveau Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 affichait l'icône « en attente d'ESRB » sur le store des États-Unis. Il n'avait pas encore reçu d'âge recommandé ni de classification particulière de la part de l'organisme. Mais ça, c'était avant.

Maintenant, ça y est, on sait que Zelda Ocarina of Time Remake aura un ESRB 10+. Même si le site de l'organisme n'affiche pas encore son compte rendu, les informations apparaissent sur ledit store. Il est donc recommandé à partir de 10 ans et on sait qu'il contiendra des « animations de sang » (« Animated blood ») et de la « Violence dans un univers de fantasy » (« Fantasy violence »).

La version Nintendo 3DS de Zelda Ocarina of Time avait eu le même âge recommandé en 2011. En revanche, l'ESRB avait ajouté la mention « Thèmes suggestifs » (« Suggestive themes ») à ceux mentionnés ci-dessus. Du côté de l'Europe, Zelda Ocarina of Time Remake n'a toujours qu'un PEGI 12 ‘provisoire’. On se doute que c'est bien la classification qu'il aura, puisqu'équivalente à l'ESRB 10. Cela ne devrait plus tarder, de même qu'une autre annonce.



Capture d'écran du 30 juillet 2026. © Gameblog.

Quand un jeu reçoit sa classification, c'est qu'il a de la matière à être montré. Cette étape est l'un des indices quant à l'avancée du développement. Par conséquent, on peut en déduire que Nintendo a bien avancé sur ce remake The Legend of Zelda Ocarina of Time. Maintenant, on peut se dire que la date de sortie exacte ne tardera pas à être dévoilée.

Sur la toile, on peut lire des commentaires plus qu'enthousiastes à l'approche de cette sortie1. Bien sûr, on lit de nombreuses personnes qui ont « bien trop hâte ». Mais d'autres vont plus loin, affirmant que « ce sera le meilleur jeu de tous les temps… à nouveau ». D'autres encore soulignent que « ça a intérêt d'être le gros jeu de fin d'année de Nintendo ». Une chose est sûre, le public attend cette refonte Nintendo Switch 2 de Zelda Ocarina of Time de pied ferme.