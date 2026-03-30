Tandis que Nintendo se prépare actuellement pour le grand lancement de Super Mario Galaxy Le Film, dont la diffusion est prévue pour le 1er avril prochain dans les salles obscures du monde entier, les actualités s’enchaînent pour la firme. Ou plutôt, les rumeurs. Car depuis quelques jours, les fuites vont bon train concernant le programme de l’éditeur pour 2026, qui pourrait bien nous réserver de très nombreuses surprises. Parmi elles notamment : un nouveau remake de The Legend of Zelda, qui arriverait alors bien accompagné.

Une Nintendo Switch 2 aux couleurs de Zelda serait en approche

En effet, nous vous en parlions il y a quelques jours à peine : à défaut de nous offrir un nouveau Mario 3D pour célébrer les quarante ans de sa mascotte comme il se doit, Nintendo semble tout de même très bien parti pour nous surprendre avec des titres inattendus. Il serait alors question du retour de Star Fox via une nouvelle aventure, mais aussi de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui devrait avoir droit à un remake selon le très bien informé Nate the Hate. Un remake qui, d’ailleurs, pourrait débarquer sur Nintendo Switch 2 dès la fin d’année 2026.

Et il n’arriverait visiblement pas seul. Bien décidé à faire du retour de cet épisode emblématique un événement auprès des fans, Nintendo aurait également prévu la sortie d’une édition limitée de la Nintendo Switch 2 aux couleurs de The Legend of Zelda pour l’occasion. C’est en tout cas ce qu’affirme Shpeshal Nick, un autre insider généralement très bien informé, dans un tweet publié il y a tout juste quelques heures. « D’après ce qu’on m’a dit, une console Switch 2 en édition limitée sur le thème de Zelda va sortir » indique-t-il.

Malheureusement, le leakeur ne précise pas s’il sera question d’une version de la console à l’image d’Ocarina of Time spécifiquement, ou s’il faut plus simplement s’attendre à une édition collector aux couleurs de The Legend of Zelda, qui célèbrera ses quarante ans en 2026. « Je ne sais pas encore si le jeu sera inclus ou non » ajoute-t-il également. Dans tous les cas, nul doute que cela ferait plaisir aux fans de la franchise, qui seront sans doute nombreux à vouloir s’arracher ce qui pourrait bien devenir la première édition collector de la Nintendo Switch 2.

Source : Shpeshal Nick