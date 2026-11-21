The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake, sorti le 5 novembre 2026 sur Nintendo Switch 2, rend un bel hommage à la version originale malgré la suppression de plusieurs Easter eggs cultes.

Depuis deux semaines, le public Nintendo Switch 2 découvre ou redécouvre l'histoire de The Legend of Zelda Ocarina of Time grâce à son remake. Les connaisseurs de l'épisode original, sorti sur N64 en 1998, se replonge avec curiosité et nostalgie dans cet aventure culte. Cependant, s'ils peuvent être agréablement surpris par les nouveautés et la refonte profonde, ils pourraient aussi rencontrer quelques déception à cause de plusieurs disparitions. Découvrez avec nous les 3 Easter eggs iconiques supprimés de Zelda Ocarina of Time Remake.

Tous les Easter eggs supprimés dans Zelda Ocarina of Time Remake

Comme nous, vous aimez peut-être découvrir par surprise des clins d'œil cachés à d'autres jeux pendant une partie. Les développeurs dissimulent souvent des Easter eggs dans leur création, que ce soit pour faire référence à d'autres de leurs productions ou simplement amusé le public. On en trouvait justement plusieurs dans Zelda Ocarina of Time en 1998 et son remaster 3DS. Seulement, plusieurs d'entre eux ont été supprimés dans le remake de 2026... Les connaissiez-vous ?

Les portraits de Mario 64 ont été retirés au château d'Hyrule

Revenons d'abord sur le premier et le plus évident des Easter eggs supprimés dans Zelda Ocarina of Time Remake. On vous en avait déjà un peu parlé : Nintendo a choisi de ne pas raccrocher les portraits des personnages de Super Mario 64 dans les couloirs du château d'Hyrule en 2026.

En 1998, on les trouvait en rendant visite à la Princesse pour la première fois. En jetant un œil par la fenêtre du château, on pouvait apercevoir ces portraits des héros de Mario 64, la vitrine de la Nintendo 64 sortie deux ans avant Zelda Ocarina of Time. C'était donc un Easter egg vraiment inscrit dans son époque, qui parlait aux joueurs et qu'on avait eu le plaisir de revoir dans la version 3DS d'OoT.

Mais cet Easter egg n'aura pas survécu jusqu'à Zelda Ocarina of Time Remake sur Nintendo Switch 2. Dans une interview pour Game Informer, le producteur Eiji Aonuma explique que c'est pour éviter que les joueurs se demandent « Pourquoi il y a Yoshi, ici ? » et, par conséquent, ne pas casser une forme d'illusion. Mais ça n'empêche pas le jeu de maintenir un tas de clins d'œil plus subtiles à Mario, comme les personnages de Talon et Ingo ou encore couleur des fantômes de Dièse et Bémol au cimetière Cocorico.

© Zelda Wiki

Plus de référence à Skyward Sword dans Zelda Ocarina of Time Remake

Dans une logique similaire à celle des développeurs de 1998, l'équipe en charge du remaster Zelda Ocarina of Time 3D ont aussi intégré un Easter egg ancré dans son temps et directement lié à la franchise. En effet, en fouillant dans la Forteresse Gerudo dans cette version, vous trouverez un tableau affichant un portrait d'un autre Link, celui de Skyward Sword.

Pour rappel, Zelda Skyward Sword est sorti en novembre 2011, soit 5 mois après Ocarina of Time sur 3DS. C'était donc un clin d'œil au prochain jeu principal de la licence glissé discrètement dans le remaster. Mais on ne le retrouve plus dans le remake sur Nintendo Switch 2. Peut-être justement parce qu'il rebondissait sur l'actualité ? Toujours est-il que c'est un Easter egg que beaucoup auraient quand même aimé retrouver.

© tmo007 sur Reddit

Une interaction graveleuse disparaît de la version 2026

Pour finir, le dernier Easter egg supprimé de Zelda Ocarina of Time Remake n'est pas une référence à un autre jeu, mais une interaction plus ou moins cachée. Dans la version originale, une statue de femme dans le Temple de l'esprit portait une prise à laquelle accrocher le grappin directement sur sa poitrine. Or, cela n'avait strictement aucun utilité.

Cet Easter egg coquin n'a peut-être pas été bien vu de l'œil de Nintendo par la suite, puisqu'il a été retiré dans le remaster sur 3DS, ainsi que dans Zelda Ocarina of Time Remake sur Nintendo Switch 2. Impossible désormais d'embêter cette statue qui n'a rien demandé.

© oeuvre sur Reddit

Mais avez-vous trouvé ces nouveaux clins d'œil à Breath of the Wild ?

Certes, on peut être un peu déçus de ne pas retrouver les Easter eggs Mario ou Skyward Sword dans Zelda Ocarina of Time Remake. Cependant, il y en a des nouveaux à dénicher ! Les connaisseurs de la franchise auront notamment remarqué des clins d'œil appuyés à Majora's Mask. Mais ce n'est pas le seul épisode a avoir droit à des références subtiles.

Zelda Ocarina of Time Remake cache deux Easter eggs en référence directe à Breath of the Wild (et, par extension, à son sequel Tears of the Kingdom). L'un concerne les Korogus et l'autre la divinité Marlon :

Quand vous parlez à Saria en portant le masque du lapin, elle fait le fameux cri iconique des Korogus de BotW, ce qui concrétise le lien entre les deux espèces qui été mentionné dans Wind Waker.

en portant le masque du lapin, elle fait le fameux cri iconique des de BotW, ce qui concrétise le lien entre les deux espèces qui été mentionné dans Wind Waker. L'application Zelda Notes nous apprend que la peluche de cheval dans la chambre de Malon au Ranch Lon Lon est baptisée Marlon, donc d'après la divinité des chevaux dans Beath of the Wild.