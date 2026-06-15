Le remake de Zelda Ocarina of Time pourrait réserver encre plus de surprises qu'on ne le pense pour les fans. C'est en tout cas ce que suggère une découverte inattendue.

C'était l'annonce finale du dernier Nintendo Direct : The Legend of Zelda Ocarina of Time va avoir droit à son remake exclusif sur Nintendo Switch 2. Le premier teaser dévoilé alors nous a bien fait comprendre qu'il s'agirait non pas d'un remaster, mais d'un remake complet qui ira bien plus loin que l'épisode déjà resorti sur 3DS en 2011. Mais pour le moment, la firme de Kyoto n'a pas donné grands détails. Cela dit, elle aurait laissé échapper des indices sur la portée de ce projet.

Zelda Ocarine of Time Remake pourrait aller plus loin sur Nintendo Switch

Le Nintendo Direct a finalement donné raison aux rumeurs qui circulaient activement depuis des mois. Zelda Ocarina of Time Remake est bien une réalité et il arrivera même dès cette année. En tout cas, le teaser trailer révèle une fenêtre de sortie pour 2026, laissant aisément imaginer qu'il sera certainement jouable au dernier trimestre. L'éditeur n'a pas donné plus de détails, si ce n'est la description de cette refonte sur l'e-shop :

The Legend of Zelda: Ocarina of Time va renaître sur Nintendo Switch 2.

Sur les stores anglophones, la description est très légèrement différente : « The Nintendo 64™ classic returns for a new generation in 2026, reborn exclusively for Nintendo Switch™ 2! » (« Le classique de la Nintendo 64™ revient pour une nouvelle génération, reconstruite exclusivement pour la Nintendo Switch 2 »). Cependant, des internautes ont découvert que cette description de Zelda Ocarina of Time Remake aurait pu être un petit peu différente.

En effet, en allant chercher dans le code de la page — qui semble avoir été modifié depuis —, certains ont trouvé une ancienne description plus longue du futur Zelda, disant ceci :

The N64 classic reborn as a full remake for Nintendo Switch 2. Experience Ocarina of Time with stunning visuals, updated design, and timeless gameplay.

En somme, la description de Zelda Ocarina of Time Remake faisait mention de « graphismes époustouflants, des designs modernisés et un gameplay intemporel ». Même si Nintendo a laissé échapper ces maigres informations par mégarde, elles ont de quoi rassurer d'une part et interroger de l'autre. Autant les fans se réjouissent de voir leur expérience initiale préservée, autant la révision des designs à de quoi susciter la curiosité. Certains personnages verront-ils leur apparence changée drastiquement où n'est-ce qu'une précision liée au passage à la nouvelle génération ? Il faudra attendre de nouvelles images pour en avoir le cœur net.