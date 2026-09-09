La journée d’hier aura été riche en émotions pour tous les fans de The Legend of Zelda. En effet, alors que Nintendo a décidé de dédier un Direct au quarantième anniversaire de sa franchise, qui a bénéficié pour l’occasion d’une ribambelle d’annonces et autres surprises pendant près d’une demi-heure, la conférence fut surtout l’occasion pour la firme de Kyoto de réellement lever le voile sur le remake d’Ocarina of Time, à venir dès cette année. Et à l’instar du premier teaser dévoilé en juin, on peut dire que la direction artistique du jeu aura beaucoup fait réagir.

Les visuels du remake d’Ocarina of Time divisent les fans

C’est simple : à l’instar de ce qui s’est produit lors de l’annonce initiale du jeu, il apparaît que les fans de Zelda sont toujours extrêmement divisés quant à l’approche visuelle choisie par Nintendo pour ce remake. Pour certains, cela ne fait aucun doute : Ocarina of Time s’annonce comme une véritable claque artistique sur Nintendo Switch 2, et promet de réinventer de la plus belle des manières tous ces environnements qui ont bercé des millions de joueurs à l’époque de la Nintendo 64, mais également de la Nintendo 3DS.

« Ce remake d’Ocarina of Time a l’air tout simplement parfait. J’en ai vraiment la chair de poule », a par exemple clamé un fan de la franchise dans un message publié sur X. « Wow. Zelda a l’air absolument phénoménal », affirme un autre de son côté. Et la même chose se produit naturellement sur d’autres réseaux sociaux, à l’instar de Bluesky où l’un d’eux estime que le jeu « ressemble à ce que les artistes originaux voulaient faire, mais ne pouvaient pas faire à cause des limitations de l’époque ». « Personnellement, j’aime bien », conclut-il d’ailleurs.

« Un fan game UE5 dégueulasse »

Ce qui n’est évidemment pas l’avis de tout le monde. Pour bien d’autres fans de Zelda, l’approche choisie par le studio est loin de plaire et est même comparée à tous ces « fan made remakes » qui ont pu voir le jour sur la toile ces dernières années à l’aide du moteur Unreal Engine. « Mec, c’est Zelda sous Unreal Engine », s’étonne par exemple un internaute, tandis qu’un autre n’hésite pas à qualifier le titre d’« immonde ». « Je pleure le nouveau Zelda est immonde, on dirait de l’IA », écrit-il, avant d’ajouter « qu’on dirait que ça sort du DLSS 5 ou d’un fan game UE5 dégueulasse ».

Sous le feu des critiques notamment, le nouveau design de Link, que d’aucuns considèrent comme « raté », en particulier dans sa version enfant. « Il a plus d’aura sous polygone », assure ainsi un fan d’Ocarina of Time, pendant que d’autres n’hésitent pas à comparer la nouvelle direction artistique du projet à celle d’une œuvre comme Arthur et les Minimoys. Autant dire, donc, que la communauté de Nintendo ne pourrait pas être plus divisée sur le sujet, ce qui n’étonne pas vraiment quand on connaît l’amour du public pour cet opus de la licence.

Un débat loin d’être inédit dans l’histoire de Zelda

Cela étant, rappelons tout de même que ce genre de débat est loin d’être inédit dans l’histoire de The Legend of Zelda. Dès 2001, le choix de Nintendo pour l’approche visuelle de The Wind Waker avait déjà suscité énormément de controverse, et continue d’ailleurs aujourd’hui encore de le faire. De la même manière, lorsque le remake de Link’s Awakening a vu le jour en 2019, beaucoup de fans de la franchise ont fustigé l’approche artistique du jeu. Ce qui, dans un cas comme dans l’autre, ne les a pas empêchés de rencontrer un joli succès malgré tout.

Nul doute, donc, qu’il pourra en être de même pour le remake d’Ocarina of Time, annoncé pour le 5 novembre 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Pour rappel, outre la direction artistique du projet, le Nintendo Direct d’hier fut l’occasion pour la compagnie de dévoiler un large aperçu du gameplay du titre, qui proposera des environnements légèrement revisités, quelques nouveautés de gameplay ainsi que des dialogues enrichis. Il s’accompagnera également d’une édition limitée de la console, d’ores et déjà disponible à la précommande.

Sources : X, Bluesky