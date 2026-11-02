À quelques jours de l’arrivée de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2, voici tout ce qu’il faut savoir sur sa date de sortie et son heure de lancement.

Tandis que des dizaines de millions de joueurs continuent de compter jour après jour le nombre de nuits qu’il leur reste à passer avant de pouvoir se lancer dans l’aventure GTA 6, des millions d’autres, de leur côté, n’hésitent pas à faire de même avec The Legend of Zelda Ocarina of Time. Car le remake Nintendo Switch 2 du hit de Nintendo est lui aussi extrêmement attendu, et contrairement au titre de Rockstar Games, il a l’avantage de sortir dans une poignée de jours seulement. Voici à quelle heure il sera possible d’y jouer le 5 novembre 2026.

Quand et à quelle heure sortira The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake ?

Oui, trois petits jours seulement, c’est le temps qui nous sépare désormais de la sortie du remake de Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. Et alors que nous approchons dangereusement de la date fatidique, l’éditeur japonais a finalement levé le voile sur l’heure à partir de laquelle les joueurs du monde entier seront enfin en mesure de se (re)lancer dans l’aventure en compagnie de Link. Voici le détail complet :

Heure du Pacifique (PT) : 21h, le 4 novembre

21h, le 4 novembre Heure Centrale (CT) : 23h, le 4 novembre

23h, le 4 novembre Reste du monde : 00h, le 5 novembre

Vous l’aurez compris donc, comme le veut la tendance dans l’industrie, c’est à partir de minuit que Zelda Ocarina of Time pourra officiellement être lancé sur Nintendo Switch 2 par chez nous. En tout cas pour les joueurs ayant précommandé la version numérique du jeu. Pour les autres, à moins que vous ne soyez de petits chanceux ayant obtenu leur jeu en avance, il faudra attendre de recevoir votre copie pour pouvoir à votre tour en profiter.

© Nintendo

Quelles seront les nouveautés de ce remake ?

Pour rappel, le remake de Zelda Ocarina of Time aura pour objectif de permettre aux joueurs de (re)découvrir le hit de la Nintendo 64 dans une version entièrement remise au goût du jour sur le plan visuel. Comme révélé par Nintendo, le titre embarquera également des améliorations de gameplay pour l’occasion, mais aussi quelques petites nouveautés qui devraient enrichir l’expérience pour les fans comme pour les nouveaux joueurs. Notez néanmoins que dans l’ensemble, il s’agira d’un remake voué à rester fidèle à la version d’origine.

Source : Nintendo