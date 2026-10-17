Tout en restant relativement fidèle à son modèle, le remake de Zelda Ocarina of Time proposera malgré tout son lot de changements pour les fans. En voici la preuve par 15.

N’en déplaise à Activision, pour les millions de possesseurs de la Nintendo Switch 2, le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time reste sans aucun doute l’un des jeux les plus attendus de cette fin d’année 2026. Et à l’approche de sa sortie, attendue pour le 5 novembre prochain, Nintendo nous a enfin permis d’en apprendre davantage sur ce que nous réserve cette nouvelle mouture. Car Zelda Ocarina of Time Remake restera peut-être très fidèle à son modèle par essence, mais cela ne l’empêchera pas de proposer son lot de petites nouveautés au passage.

15 changements repérés dans le remake de Zelda Ocarina of Time

Direction artistique retravaillée, mécaniques de gameplay modernisées, ajout de nouveaux dialogues… La version Nintendo Switch 2 promet d’ores et déjà d’offrir à tous les fans de cet épisode emblématique l’opportunité de se lancer dans sa version la plus aboutie à ce jour. Une version qui, pour les plus fins connaisseurs du Zelda Ocarina of Time de 1998, s’accompagnera également de tout un tas de petits changements, qui pourraient bien faire toute la différence au sein de ce remake. En voici la preuve avec 15 nouveautés repérées jusqu’à présent.

La forêt Kokiri

Link peut désormais récupérer jusqu’à 200 rubis dès l’introduction du jeu, contre 99 dans la version Nintendo 64

Un nouveau mannequin d’entraînement a été ajouté dans la boutique et permet désormais d’avoir droit à un tutoriel pour apprendre à mieux se défendre

L’épreuve permettant d’obtenir l’épée Kokiri a été remaniée pour mieux s’adapter aux nouveaux contrôles, et notamment à l’ajout d’une touche de saut

Le donjon de l’Arbre Mojo

Le petit coffre de la salle du lance-pierre permet désormais d’obtenir des noix Mojo plutôt qu’un simple cœur de soin comme dans la version originale

Le joueur doit désormais attaquer directement les Skulltulas pour pouvoir exposer leur point faible et s’en débarrasser dans le remake de Zelda Ocarina of Time

© Nintendo

La plaine d’Hyrule

La répartition des Peahats a été modifiée de sorte à ce qu’ils occupent mieux l’espace dans cette nouvelle version

L’entrée des salles cachées, autrefois quasi invisibles à l’œil nu, semblent désormais être un peu plus faciles à repérer grâce à des indices visuels tels que des fissures

Le Bourg d’Hyrule

Le trajet de l’entrée de la ville jusqu’au Temple du Temps peut désormais se faire sans temps de chargement ni changement de caméra

De nouveaux PNJ offrant des opportunités de dialogue supplémentaires et des quêtes inédites ont également été repérés

Le Temple de la Forêt

Le level design du donjon a été légèrement modifié par endroits pour arborer une approche plus moderne dans Zelda Ocarina of Time Remake. Par exemple, pour y entrer, Link n’utilise plus son grappin sur une simple branche d’arbre mais sur une cible dédiée

Un ascenseur a fait son apparition dans la salle dont l’énigme repose sur le fait de pousser des blocs afin d’éviter au joueur de refaire tout le trajet lors des passages suivants

Les attaques des Floormasters sont désormais annoncées par un faisceau lumineux qui change de couleur afin d’aider le joueur à les esquiver plus facilement

Certaines des énigmes, comme celles des torches avec les plateformes pivotantes, des deux derniers Poes ou encore de la dernière salle avant le boss ont été retravaillées pour offrir une approche plus moderne et variée

Autres changements

La disposition de l’inventaire a été remaniée dans Zelda Ocarina of Time Remake, de sorte à séparer les objets uniquement utilisables par Link enfant, ceux uniquement utilisables par Link adulte, et enfin ceux utilisables par les deux

Un journal de quêtes a été ajouté afin de mieux aider les joueurs qui en ont besoin à s’orienter naturellement vers la prochaine étape de leur aventure

© Nintendo

Y aura-t-il d'autres nouveautés dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

On vous avait prévenus : ces changements peuvent paraître assez subtils sur le papier pour le plus commun des joueurs, mais pour les fans de la première heure de Zelda Ocarina of Time, ils se doivent malgré tout d'être soulignés. En sachant, bien sûr, que d’autres nouveautés plus importantes seront également de la partie, à l’instar par exemple de l’apparition de l’Amphithéâtre des Monstres, ou encore des « Pensées de fée » à travers tout Hyrule. De quoi donner de bonnes raisons d’y retourner, donc, dès le 5 novembre prochain en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Source : IGN