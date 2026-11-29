Zelda Ocarina of Time Remake gâte encore les abonnés au Nintendo Switch Online avec une nouvelle vague de jolis cadeaux à récupérer rapidement. On vous les présente.

Nintendo a encore du contenu gratuit pour les fans de Zelda Ocarina of Time Remake. Plus particulièrement, ces cadeaux sont adressés aux abonnés Online. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un nouveau lot d'icones offertes en échange de points platine. On peut dire qu'ils sont aussi beaux que cultes, découvrez-les sans attendre et n'oubliez pas de les récupérer.

Quels cadeaux sont offerts aux fans de Zelda Ocarina of Time Remake ?

Big N vient de sortir son nouveau set de cadeaux Zelda Ocarina of Time Remake pour les abonnés au Nintendo Switch Online. Cette fois encore, l'éditeur met en avant sa dernière exclusivité comme il se doit avec un lot d'icones pour habiller votre profil de joueuse ou joueur. Voici les personnages et items qu'elles représentent :

Link enfant (lance-pierre)

Link enfant (key art officiel)

Impa

Ganondorf

Réceptacle de cœur

Rubis vert

Lait Lon Lon

© Nintendo

Pendant tout un mois, Nintendo aura donc célébré cette sortie événement. Eh oui ! C'est déjà le 4e et dernier set de cadeaux Zelda Ocarina of Time Remake. En tout cas, pour le moment. Si ces 7 nouvelles images servant d'avatar vous ont tapé dans l'œil, ne tardez pas toutefois. En effet, vous n'avez qu'une semaine pour les obtenir. Faites-le avant me 3 décembre 2026, 1h59 dernier délai (France métropolitaine).

Comment obtenir les icones gratuites du Nintendo Switch Online ?

Vous le savez, le Nintendo Switch Online vous octroie un certain nombre d'avantages. On pense souvent aux catalogues à la demande ou aux essais gratuits, mais il ne faudrait pas oublier les icones régulièrement offertes aux abonnés. Pour les obtenir, vous devez simplement avoir suffisamment de points platine (une icone vaut 10 points). Ceux-ci s'obtiennent tout bonnement en jouant au jeu.

Dès lors que vous avez des points platine en poche sur le Nintendo Switch Online, vous pouvez donc prétendre récupérer les icones gratuites Zelda Ocarina of Time Remake de votre choix. Pour ce faire, suivez cette méthode :

Allumez votre Nintendo Switch ou Switch 2.

Depuis le menu HOME, ouvrez l'application Nintendo Switch Online.

Rendez-vous dans l'onglet « Missions et récompenses » (voir la colonne de gauche).

Continuez dans l'onglet Zelda Ocarina of Time.

Choisissez l'icone à échanger contre des points platine.

Validez pour l'ajouter à votre collection et pouvoir l'utiliser comme avatar depuis votre profil.