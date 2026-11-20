Big N n'en finit plus de vous gâter avec des cadeaux Zelda Ocarina of Time Remake. Tous les abonnés au service Nintendo Switch Online peuvent obtenir des contenus gratuits. C'est la troisième semaine de cette opération visant à célébrer la sortie de cette refonte événement et c'est toujours aussi beau. Découvrez avec nous les nouvelles icones dans la thématique zora et comment les récupérer.

Des cadeaux zora pour les fans de Zelda Ocarina of Time Remake

Semaine après semaine depuis la sortie, Nintendo tient à offrir des cadeaux Zelda Ocarina of Time Remake à ses abonnés. Après Saria et Darunia, c'est cette fois un autre personnage secondaire du jeu et son univers qui sont mis à l'honneur pour la troisième vague d'icones à obtenir via le Nintendo Switch Online.

En effet, les abonnés au Nintendo Switch Online peuvent retrouver une sélections de 7 icones sur le thème du domaine Zora de Zelda Ocarina of Time Remake. Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir revêtir un avatar à l'effigie de la princesse Ruto ou encore de la pierre ancestrale bleue. Vous avez même le choix avec une cocotte ! Voici les nouveaux cadeaux disponibles :

Link enfant jouant de l'ocarina

Link adulte chevauchant Epona

Ruto enfant

Ocarina du temps entouré des pierres ancestrales

Stalfos

Pierre ancestrale bleu (Saphir zora)

Cocotte

© Nintendo

Comment obtenir les icones du Nintendo Switch Online avec les points platines ?

On vous le disait, les icones gratuites Zelda Ocarina of Time Remake sont un cadeau réservé aux abonnés Nintendo Switch Online. Elles s'échangent contre des points platines, ces petites pièce argentées que vous gagnez en remplissant des Missions, celles à découvrir dans l'application du service sur votre console Switch ou Switch 2.

Ainsi, après avoir gagné des points platines en jouant à des jeux, vous pouvez vous offrir ces icones Zelda Ocarina of Time Remake depuis l'application Nintendo Switch Online. Voici comment faire :

Allumez votre Nintendo Switch ou Switch 2.

Ouvrez l'application Nintendo Switch Online depuis le menu HOME.

Sélectionnez l'onglet « Missions et récompenses » dans la colonne de gauche.

Choisissez Zelda Ocarina of Time dans la liste des jeux proposés.

Choisissez sur l'icone que vous souhaitez échanger contre des points platine.

Validez pour l'ajouter à votre collection et pouvoir l'utiliser comme avatar depuis votre profil.