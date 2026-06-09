Après avoir fait l’objet de multiples rumeurs ces dernières semaines, le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time a enfin été officialisé à l’occasion du Nintendo Direct.

C’était une annonce dont les fans de The Legend of Zelda rêvaient depuis de nombreuses années maintenant. De tous les épisodes qu’a connu la franchise au cours de sa longue histoire, Ocarina of Time reste incontestablement l’un des préférés des joueurs de Nintendo, aux côtés de titres comme Link’s Awakening, Majora’s Mask ou encore évidemment les très récents Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Et cela tombe bien, puisque grâce au Nintendo Direct d’aujourd’hui, c’est maintenant officiel : Ocarina of Time va avoir droit à son remake.

Nintendo annonce The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake

Bien sûr, cela ne constitue pas vraiment une surprise dans le sens où l’information avait leaké il y a plusieurs mois maintenant, au même titre par exemple que le retour de Star Fox, officialisé le mois dernier. Pour autant, cela n’enlève évidemment pas l’excitation qui se dégage du retour de ce Zelda emblématique, qui n’en finit plus de faire rêver les joueurs depuis sa sortie originale en 1998. Et comme l’avaient laissé entendre les rumeurs, Nintendo va cette fois-ci aller beaucoup plus loin qu’en 2011, avec la sortie d’Ocarina of Time 3D sur Nintendo 3DS.

C'est en tout cas ce que l'on peut déduire du premier trailer dévoilé lors de ce Nintendo Direct, qui n'a pas montré grand-chose en dehors d'un premier aperçu de la refonte graphique dont bénéficiera le jeu pour l'occasion. Et il faut le dire : cela promet d'envoyer du très très lourd. Pour le reste, nous avons simplement eu droit à quelques images relatant le contexte narratif de l'aventure par le biais d'une voix off, ce qui suffira sans aucun doute à faire vibrer la corde nostalgique des fans de Zelda et surtout d'Ocarina of Time.

À défaut de nous en révéler davantage pour le moment, la présentation s'est tout de même terminée sur l'annonce d'une fenêtre de sortie, fixée à 2026 sur Nintendo Switch 2, avec la promesse que « plus de détails seront révélés prochainement ». Rendez-vous dans les semaines à venir, donc, pour en savoir plus sur The Legend of Zelda: Ocarina of Time, qui semble simplement être le nom de ce remake. Maintenant, à vos paris concernant la date de sortie : Nintendo sera-t-il le premier gros éditeur à aller affronter GTA 6 en fin d'année ? Réponse prochainement.

Source : Nintendo