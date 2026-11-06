Bien que fidèle à son modèle, le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time arrive tout de même avec certains changements, dont l’un qui plaira aux fans de la première heure.

Il y a parfois des jeux voués à traverser les époques sans prendre la moindre ride, et The Legend of Zelda Ocarina of Time en fait assurément partie. Disponible depuis hier sur Nintendo Switch 2, le titre légendaire de la Nintendo 64 rencontre déjà un énorme succès auprès des joueurs comme de la presse, qui lui a accordé l’incroyable metascore de 96/100 sur Metacritic. Il faut dire qu’il fallait au moins cela pour un jeu ayant su conserver tout son charme de l’époque, tout en modernisant ce qui était nécessaire. À l’instar du fameux Temple de l’Eau, par exemple.

Zelda Ocarina of Time a amélioré le Temple de l’Eau dans le remake

Car Zelda Ocarina of Time est peut-être considéré comme l’un des plus grands jeux de tous les temps, mais cela ne veut pas dire pour autant qu’on ne peut rien lui reprocher. Et l’une des critiques les plus récurrentes à son égard reste sans aucun doute le donjon du Temple de l’Eau, qui aura poussé plus d’un joueur à s’arracher les cheveux sur Nintendo 64 comme 3DS ensuite. Un point dont avait naturellement conscience Nintendo, et qui a donc été corrigé dans le remake aujourd’hui disponible sur Nintendo Switch 2.

« Comme il était devenu célèbre pour sa difficulté dans le tout premier opus, j'ai demandé à l'équipe de faire quelques ajustements dans cette version-ci », a révélé Eiji Aonuma, concepteur du Temple de l’Eau dans le Zelda Ocarina of Time original. « Quand j'ai conçu ce fameux temple de l'Eau il y a toutes ces années, je cherchais simplement à proposer une expérience sous-marine amusante car à l'époque, très peu de jeux en 3D permettaient d'aller sous l'eau. À titre personnel, j'aime beaucoup la plongée », explique-t-il dans une interview donnée au site officiel de Nintendo.

« Je suis fasciné par la différence de sensations que l'on éprouve quand on s'immerge : les sons sont modifiés et on a l'impression d'être dans un espace totalement distinct. J'avais envie de créer un lieu où il serait possible d'expérimenter de telles sensations ». Le créateur a toutefois conscience de « la complexité de la structure » du Temple de l’Eau de Zelda Ocarina of Time, « qui impliquait de modifier fréquemment son équipement » et « d’ouvrir l’écran de menu de façon répétée ». C’est pourquoi l’équipe du remake a été chargée de retravailler ce point.

© AUR pour Gameblog

Et comment ont-ils abordé le problème ? « Il est désormais beaucoup plus simple de passer d'un objet à un autre », révèle HokWai Ng, directeur du projet. « À cause de certains murs, il était également très facile de ne plus savoir où on allait : nous les avons remplacés par des structures en treillis qui laissent voir les salles situées de l'autre côté, permettant ainsi de mieux se représenter l'espace dans sa globalité ». Ce qui ne sera pas du luxe pour les joueurs du remake de Zelda Ocarina of Time, qui devraient ainsi mieux apprécier le donjon dans cette mouture 2026.

Source : Nintendo