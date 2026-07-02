Zelda Ocarina of Time Remake arrive en fin d'année sur Nintendo Switch 2 et son prix aurait déjà fuité, et c'est une excellente surprise. Ce qui est à la fois une très bonne nouvelle mais aussi une véritable source d'angoisse pour certains fans.

C'était l'une des grandes annonces du dernier gros Nintendo Direct de juin 2026, le remake de Zelda Ocarina of Time a été officialisé et il devrait arriver d'ici fin 2026. Aujourd'hui le jeu refait parler de lui après la fuite de son prix présumé, bien moins cher qu'attendu. Une très bonne nouvelle pour les uns, qui laisse malgré tout craindre le pire pour les autres. Certains joueurs ont peur que le jeu ne leur fasse un Star Fox.

Zelda Ocarina of Time Remake serait moins cher qu'un jeu classique sur Nintendo Switch 2

Alors que l'industrie est à un carrefour important de son histoire, fraîchement ébranlée par l'annonce choc de PlayStation, les multiples vagues de licenciements, celles encore à prévoir chez Xbox ou encore le prix des jeux et des consoles qui s'envolent… Nintendo fait encore office d'outsider. Big N ne fait pas de vagues et passe entre les gouttes. Et lorsque l'on parle de ces exclusivités, ce sont pour l'instant de bonnes nouvelles.

Zelda Ocarina of Time Remake a en effet été victime d'un leak concernant son prix de lancement et ce dernier serait affiché à 60$ selon PlayAsia, un revendeur en ligne. Une information à prendre avec des pincettes puisqu'il s'agit très certainement d'un placeholder, une fiche créée en attendant que les informations officielles n'arrivent réellement. Quoi qu'il en soit, c'est une très bonne nouvelle par les temps qui courent, bien que certains joueurs restent encore sur la défensive et s'inquiètent de la qualité de ce remake de Zelda Ocarina of Time.

Un remake vraiment à la hauteur ? Le prix inquiète

Généralement, les grosses licences de Nintendo comme Zelda perdent très peu de valeur et sont vendues plein tarif. Il n'y a qu'à voir Zelda Breath of the Wild et Tears of The Kingdom que l'on peut trouver ici et là à des tarifs qui ont à peine baissé. Beaucoup s'attendaient naturellement à ce que le remake de Zelda Ocarina of Time soit donc vendu plein tarif, avoisinant les 80€ comme la plupart des jeux Nintendo désormais. Mais avec un tarif affiché à 60$, la surprise est totale.

Beaucoup de joueurs sont forcément heureux de la nouvelle, contents de voir que ce remake de Zelda Ocarina of Time sera finalement abordable. Mais d'autres sont inquiets et pensent que si le prix est si bas, c'est que le remake ne doit pas être à la hauteur des attentes. En témoigne la réaction des fans sur X (Twitter) qui ont peur que le remake de Zelda Ocarina of Time ne fasse comme Star Fox, le dernier gros remake en date de Nintendo. Le jeu a eu une réception en demi-teinte, voire carrément négative de la part des joueurs ou de certains collègues de la presse. Jugeant que le remake était clairement insuffisant et pas au niveau.

Qu'attendre du remake de Zelda Ocarina of Time ?

Star Fox est une licence importante de Nintendo, mais clairement pas autant que ne l'est Zelda. Ocarina of Time est en prime l'un des meilleurs jeux de la licence, voire le meilleur de tous les temps pour énormément de fans qui l'ont connu à l'époque sur Nintendo 64. Un chef-d'œuvre qui mérite clairement toute l'attention et il serait très étonnant que Nintendo passe à côté. D'un autre côté, on sait aussi que Big N capitalise très souvent sur ses licences en ressortant des remakes et remasters de qualité, mais qui auraient pu être davantage poussés. On comprend donc naturellement les craintes, même si l'on a bien envie de croire qu'il ne faille pas trop s'en faire. Les premiers visuels de ce Zelda Ocarina of Time Remake, assurément une cinématique, sont tout de même très rassurant en l'état. Verdict en fin d'année 2026.

Source : PlayAsia via MyNintendoNews