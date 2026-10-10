Le remake de Zelda Ocarina of Time va relever le lourd défi de revisiter le jeu culte de la N64 sur Nintendo Switch 2. On vous donne les 5 points qui, pour nous, doivent absolument être préservés dans cette version.

The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake sera l'un des temps forts de cette fin d'année 2026. Mais sera-t-il à la hauteur du jeu mythique de 1998 ? Pour entrer dans la légende, la version Nintendo Switch 2 de OoT doit impérativement préserver certains aspects. Voici les 5 choses que le remake ne doit surtout pas changer à nos yeux.

Que va moderniser le remake de Zelda Ocarina of Time ?

Le nouveau remake de Zelda Ocarina of Time ira bien plus loin que la version sortie sur Nintendo 3DS en 2011. Le jeu va connaître une refonte graphique totale. Les premiers trailers ont dévoilé un design complètement revus, faisant même penser aux rendus fanmade sous Unreal Engine, ce qui fait déjà débat dans la communauté.

Mais les fans du Zelda Ocarina of Time d'origine devraient cependant être ravis de certains changements plus techniques. Le remake d'OoT rendra l'expérience bien plus moderne. Il devrait notamment tirer parti de la Nintendo Switch 2 avec un affichage à 60 FPS. Plusieurs mécaniques ont aussi été repensées pour 2026, que ce soit la caméra à 360 ou encore la capacité de courir. Mais il y a 5 choses que nous espérons voir préservées dans cette refonte.

Que veut-on retrouver du jeu original dans Zelda Ocarina of Time Remake ?

En 1998, Ocarina of Time avait fait passer la licence The Legend of Zelda dans un nouvelle ère en adoptant des graphismes en 3D. Mais s'il a marqué la mémoire collective des joueuses et joueurs, c'est aussi par la qualité de sa proposition. De la direction artistique aux donjons, en passant par son univers riche en découvertes, on espère retrouver au moins 5 choses dans le remake de Zelda Ocarina of Time.

On veut être aussi émerveillé par le remake de Zelda OoT qu'à l'époque

Le plus important pour que Zelda Ocarina of Time Remake soit aussi magique que l'épisode originel, c'est qu'il parvienne à nous émerveiller autant qu'à l'époque. Pour cela, la découverte du monde et d'Hyrule doit absolument réussir à nous surprendre une nouvelle fois.

Il faut que Nintendo nous fasse ressentir la différence entre les deux époques de Zelda Ocarina of Time. Même si on connaît le twist, on veut ressentir la surprise et l'élan épique qui se dégage du passage de Link à l'âge adulte. De même, redécouvrir les environnements doit à nouveau nous procurer des émotions fortes, qu'on sente que quelque chose de grave s'est abattu sur Hyrule pour nous laisser le goût d'une aventure mémorable.

Le remake de Zelda Ocarina of Time doit conserver la difficulté des donjons

Tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais on pense sincèrement que Zelda Ocarina of Time Remake doit préserver l'esprit challengeant des donjons de 1998. Même si certains nous avaient fait fulminer à l'époque, le Temple de l'eau en tête, c'est aussi ce qui avait fait la force du titre.

Dès lors, il est impensable de jouer à un Zelda Ocarina of Time trop assisté ou facile d'accès. Bien sûr, on ne dira pas non à quelques optimisations dans les mécaniques, mais on veut que les temples nous marquent. C'était d'ailleurs un des points de discordes concernant Breath of The Wild et Tears of the Kingdom. Avec le remake d'OoT, on espère vraiment que l'ère des donjons à thème complexe est de retour sur Nintendo Switch 2.

On veut retrouver l'ambiance horrifique de certains donjons

Tant qu'on parle des donjons, il y a un autre aspect qu'on espère retrouver dans le remake de Zelda Ocarina of Time. Si vous y avez joué à l'époque ou même sur 3DS, vous vous rappelez certainement du Temple de l'Ombre et son atmosphère sombre et angoissante. Le design des lieux et les ennemis étranges qui y rôdent sortaient de l'ordinaire et c'est aussi ça qui a rendu le jeu si unique.

De manière générale, on peut même dire qu'on aimerait que Zelda Ocarina of Time Remake garde ce côté étrange qui en faisait la particularité. Au-delà de certains donjons, les graphismes polygonaux donnaient souvent un aspect inquiétant aux personnages. Avec la refonte graphique et le changement de direction artistique sur Nintendo Switch 2, on a un peu peur que cette particularité soit effacée.

Nintendo doit préserver la qualité de ses quêtes annexes

En plus des donjons à explorer, on se souvient aussi que le premier Zelda Ocarina of Time proposait bon nombre de quêtes annexes. Souvent, elles consistaient en une longue chaîne d'échange pour obtenir un précieux objet à la fin. OK, c'est un peu passé de mode en 2026, mais même sur Nintendo Switch 2 on a envie de regoûter à ces tâches parfois absurdes pour décrocher l'épée de Biggoron et nous remémorer cette aventure avec nostalgie.

Bon, bien sûr, on ne dirait pas non à ce que Nintendo apporte un peu de fluidité dans ces quêtes datées avec le remake de Zelda Ocarina of Time. Toutefois, on espère que le studio n'y touchera pas trop. On serait même ouvert à de nouvelles quêtes annexes en plus des anciennes. Cela préserverait l'expérience de 1998 tout en apportant de la nouveauté. Ce serait un peu comme The Witcher 3 Remastered et les nouvelles tenues à débloquer en fin de compte.

On aimerait qu'Hyrule regorge toujours autant de secrets cachés dans le remake de Zelda OoT

Dans la même logique, on espère que l'Hyrule de Zelda Ocarina of Time Remake nous réserve un paquet de surprises. En 1998, on avait adoré parcourir sa plaine et ses environnement alentours à la recherche de grottes secrètes, de pierres à potins et autres éléments qui pourraient passer sous le nez des joueuses et joueurs trop zélés.

Toujours dans cette idée d'émerveillement et d'expérience mémorable, Zelda Ocarina of Time Remake doit s'appuyer sur la richesse de son univers et aller encore plus loin. Puisque la version Nintendo Switch 2 compte repenser le monde d'origine, on sait déjà qu'on sera en terrain familier et qu'en même temps, on va tout redécouvrir. Alors on n'attend vraiment que Big N parviennent à nous surprendre à nouveau en restant fidèle à la philosophie d'origine.

Quand sortira le remake de Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2 ?

The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake sera le grand jeu de cette fin d'année sur Nintendo Switch 2. Exclusif a la nouvelle console hybride, ce sera l'exclusivité à ne pas manquer le mois prochain. Car oui, le lancement approche à grands pas ! La date de sortie est fixée au 5 novembre 2026. Alors, est-ce que vous avez déjà précommandé le jeu ?