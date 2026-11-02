Le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time sort cette semaine, mais gare à vous si vous voulez vraiment préserver la surprise de l'exclu Nintendo Switch 2 jusqu'au bout.

Vous pourrez replonger dans l'histoire mythique d'Hyrule dès le 5 novembre 2026, avec la sortie du remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. Les premiers trailers de cette version nous ont déjà montré que le jeu avait eu droit à une refonte graphique profonde. Mais la firme de Kyoto a également assuré qu'il y aurait d'autres surprises au rendez-vous. Sauf que celles-ci sont déjà en train de fuiter en ligne.

Zelda Ocarina of Time fuite avant sa sortie sur Nintendo Switch 2

Des internautes ont d'ores et déjà accès à The Legend of Zelda Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. Sur un fil Reddit notamment, un utilisateur a partagé la capture d'écran du menu de sa console pour montrer qu'il commençait à y jouer avec un peu d'avance. Jusque-là encore, soit, rien de dommageable pour la communauté.

Sauf que justement, le fait de partager cela sur un réseau social a un autre but. L'internaute a créé ce fil pour répondre à toutes les questions que les joueuses et joueurs auraient sur Zelda Ocarina of Time avant sa sortie, jeudi prochain. Cela veut dire que les détails sur l'expérience et les nouveautés exclusives a cette version commence à être diffusée un peu partout sur la toile.

© Nintendo

Même si le jeu original est sorti il y a 28 ans et a eu droit à un précédent remake sur 3DS, certains n'ont peut-être pas envie de voir en amont ce que Zelda Ocarina of Time leur réserve sur Nintendo Switch 2. Dès lors, le moyen le plus simple pour éviter les leaks est de ne pas se rendre sur les réseaux sociaux. Du moins, vous pouvez limiter les risques en masquant des mots-clés en lien avec le jeu et la licence, que ce soit sur Twitter, TikTok ou autres :

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Cherchez potentiellement une section « Confidentialité » et/ou « Sécurité »

Voyez s'il y a un menu « Masquer », permettant d'indiquer les mots que vous ne voulez pas voir apparaître dans votre feed

Saisissez les mots, expressions ou hashtag à bloquer.

Si cela est faisable, choisissez les options de filtrage pour indiquer où vous ne voulez pas voir ces mots

Dans le cas de The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake, on ne peut que vous recommander de rentrer les différentes variantes du titres et ses abréviations (Zelda OoT, OoT, Zelda remake...). Pensez également aux noms de personnages ou d'espèces (Link, Navi, Goron, Zora...). Ça ne fait pas tout, mais ça peut vraiment limiter les dégâts.