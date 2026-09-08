Nintendo fête les 40 ans de la licence avec un nouveau trailer du remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time. C'est une belle façon de passer aux choses sérieuses pour cette refonte prometteuse.

Le Nintendo Direct spécial 40 ans de Zelda ne pouvait pas se passer d'un trailer pour le remake événement d'Ocarina of Time. Attendu pour cette fin d'année 2026 sur Nintendo Switch 2, cette relecture modernisée du jeu de 1998 dévoile encore l'histoire de Link sous un nouveau jour avec un nouveau trailer plein de promesses. Mais la vraie grande annonce pour les fans, c'est la date de sortie le 5 novembre 2026.

Zelda Ocarina of Time Remake dévoile son gameplay pour la première fois

Nintendo nous gâte aujourd'hui avec un Direct plein d'images qui ont de quoi faire briller les yeux des dans de la licence. Parmi toutes les annonces, Zelda Ocarina of Time Remake se démarque par la nostalgie qu'il éveille entre les musiques toujours aussi douces à l'oreille et ces décors si familiers qui, pourtant, se dévoilent sous un nouveau jour avec ce nouveau trailer.

On redécouvre ainsi l'aventure de Link dans la plaine d'Hyrule 38 ans après notre première découverte sur N64. Zelda Ocarina of Time Remake s'habille de tout nouveaux graphismes qui offrent un coup de jeune à cette version Nintendo Switch 2, avec une première visite du Village Kokiri, le donjon sous l'Arbre Mojo, la Plaine d'Hyrule, la Place du Village ou encore le Ranch LonLon dans le cadre de ce Nintendo Direct.

L'expérience de The Legend of Zelda Ocarina of Time Remake sera assurément plus fluide et riche en détails, notamment via une caméra qu'on peut cette fois déplacer dans toutes les directions, ou encore sprinter au lieu de spammer la roulade. Enfin, il sera possible de véritablement jouer à l'Ocarina en soufflant dans le micro de la Nintendo Switch 2, et aussi de profiter du jeu pour la première fois avec une version française. Un vrai coup de neuf qui promet de faire connaître cette histoire épique à travers les âges à une toute nouvelle génération. Le gameplay et la boucle de progression ne semblent en revanche pas avoir connu de transformations profondes, mais ont grandement gagné en fluidité.

Nintendo annonce la date de sortie et les précommandes de Zelda Ocarina of Time Remake

Plus que du gameplay, Nintendo profite aussi de cette conférence spéciale pour faire sa grande annonce. C'est donc officiel, Zelda Ocarina of Time Remake sortira le 5 novembre 2026. Comme prévu, il s'agira d'une exclusivité Nintendo Switch 2.

Enfin, qui dit date, dit aussi ouverture des précommandes. Nintendo lance officiellement les hostilités pour la fin d'année 2026 avec ce Zelda Ocarina of Time que bien des fans attendent assurément sur Nintendo Switch 2. Vous pouvez donc d'ores et déjà vous le procurer sur l'eShop pour la modique somme de 59,99 €.

Quelques annonces supplémentaires en lien avec le Remake

Nintendo a également fait quelques annonces supplémentaires pour le jeu. Ainsi, le Direct du jour marque aussi le lancement d'une application en lien avec Zelda Ocarina of Time Remake, tout en dévoilant la date de sortie du 5 novembre 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2.

En plus de cela, Zelda Ocarina of Time Remake aura droit à tout un tas d'accessoires et collectors dédiés, comme une version physique de l'Ocarina, que l'on pourra utiliser en jeu. Entre la Nintendo Switch 2 aux couleurs du jeu, les manettes et les figurines Amiibo de 2027, les fans pourront s'en donner à cœur joie.