Le remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time se met déjà à jour de nouveau sur Nintendo Switch 2. Le patch 1.1.2 corrige notamment une quête avec un personnage adoré.

20 jours seulement après sa sortie, Zelda Ocarina of Time, le remake de 2026, déploie une nouvelle mise à jour. C'est déjà la seconde sortie et cette fois, elle vient corriger un problème crucial pour beaucoup. Découvrez avec nous de quoi il retourne, ça va vous motiver à relancer votre partie sur Nintendo Switch 2 si vous aviez justement abandonné à cause de cela.

Une mise à jour pour Epona dans Zelda Ocarina of Time

Même s'il a offert un vrai ravalement à l'épisode d'origine, le remake Nintendo Switch 2 de Zelda Ocarina of Time mérite bien un petit coup de polish supplémentaire. Par chance, nous n'avons pas rencontré de bug pendant notre partie, mais on sait que certains d'entre vous ont quelques problèmes. Il se pourrait même que vous n'ayez pas pu apprendre le Chant d'Epona pendant la quête annexe « Ami de Malon », mais c'est maintenant OK grâce à la nouvelle mise à jour.

En effet, Nintendo déployait pas plus tard qu'hier la nouvelle version du jeu. Ainsi, la mise à jour 1.1.2 de Zelda Ocarina of Time vient apporter quelques correctifs. L'équipe de support ne rentre pas vraiment dans les détails, du moins à part pour une quête en particulier. En regardant les notes du patch, on découvre donc qu'elle a travaillé à réparer cette quête avec Link enfant au Ranch Lon Lon. Plus rien ne vous freine donc pour devenir l'ami d'Epona !

© AUR pour Gameblog

Patch notes de la version 1.1.2 d'OoT sur Nintendo Switch 2

Vous pouvez donc dès à présent télécharger la mise à jour 1.1.2 de Zelda Ocarina of Time Remake. Si votre Nintendo Switch 2 est connectée à Internet par défaut, elle devrait automatiquement vous proposer de l'installer au moment de lancer le jeu. Sinon, sélectionnez l'icone d'OoT et cliquez sur le bouton '+' pour accéder au menu du jeu et ainsi pouvoir choisir de le faire manuellement. Ainsi, vous profiterez des améliorations suivantes :

Correction d’un problème qui empêchait de progresser dans l’événement « Ami de Malon ». Même si vous avez déjà rencontré ce problème, le téléchargement des données de mise à jour vous permettra de poursuivre l'événement.

Correction de plusieurs problèmes afin d'améliorer l'expérience de jeu.