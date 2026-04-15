Les fans de Zelda pourraient vraiment avoir de bonnes raisons de se réjouir cette année. Le leak à propos d'un certain remake semble aller en se confirmant après cette annonce officielle de Nintendo.

Après une certaine déception quant aux célébrations des 40 ans de la licence The Legend of Zelda en février dernier, les fans pourraient finalement avoir une grosse surprise cette année. C'est en tout cas ce que suggère un récent leak qui évoque le nouveau remake de l'un des épisodes les plus mythiques. Or, une annonce officielle de Nintendo pourrait bien être un indice de plus.

Un autre jeu pourrait valider le leak du remake de Zelda

Rappelez-vous le mois dernier, l'insider Nate the Hate lâchait de gros leaks à propos des futurs jeux de Nintendo. Parmi les titres évoqués, le public aura tout particulièrement retenu l'éventualité d'un remake de Zelda Ocarina of Time. Selon ses sources, ce jeu culte serait proposé dès cette année sur Nintendo Switch 2.

Compte tenu du caractère énorme et sensible de cette nouvelle — toujours officieuse à ce jour —, les doutes sont évidemment permis. Cela dit, Nate the Hate fait partie des leakers qui partagent souvent des fuites qui finissent par être avérées. Justement, une autre information qu'il avait communiqué en même temps que le remake de Zelda a été confirmée par Nintendo pas plus tard que la semaine dernière.

En effet, il avait aussi évoqué l'arrivée du jeu Rhythm Paradise Groove sur Nintendo Switch en juillet prochain. Une date qui n'avait pas encore été officialisée par la firme de Kyoto, du moins jusqu'à la semaine dernière. De fait, l'éditeur japonais a finalement publié un nouveau trailer de cette prochaine exclusivité tout en donnant la date de sortie... bel et bien fixée au 2 juillet 2026 ! Voilà qui est donc bon signe pour le remake de Zelda.

Bien sûr, il ne faut pas encore prendre l'arrivée de Zelda Ocarina of Time Remake pour acquise. Big N ne donnera certainement aucun élément pouvant confirmer ou infirmer ce projet avant le moment de son annonce. D'autant plus que le consolier prévoirait même une Nintendo Switch 2 aux couleurs du jeu. Cela dit, la véracité d'un des leaks concomitants de l'insider est plutôt bon signe. Il faudra encore patienter pour en avoir le cœur net, mais la fin d'année 2026 pourrait être légendaire.