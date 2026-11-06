Pour la sortie du remake de The Legend of Zelda Ocarina of Time, Nintendo fait de beaux cadeaux à tous les abonnés Online. Ne tardez pas pour en profiter.

The Legend of Zelda Ocarina of Time fait un retour plus que remarqué sur Nintendo Switch 2. Après 28 ans, le jeu le mieux noté de tous les temps frappe fort avec un remake qui a reçu un très bel accueil de la critique. Pour fêter cette sortie événement, l'éditeur japonais a décidé de faire des cadeaux aux abonnés du Nintendo Switch Online. On vous explique comment en profiter.

Nintendo vous fait des cadeaux Zelda Ocarina of Time jusqu'au 3 décembre

Depuis le 5 novembre, le monde entier redécouvre Zelda Ocarina of Time avec son magnifique remake sur Switch 2. Avec une moyenne de 96 / 100 sur Metacritic, on peut dire que cette refonte démarre très fort. Nul doute qu'entre l'aura de la franchise et l'engouement autour du jeu, il devrait connaître un beau démarrage. D'autant que pour accompagner ce lancement, Nintendo a des cadeaux pour ses abonnés.

Comme souvent avec ses exclusivités, l'éditeur vous propose de récupérer des icones gratuites si vous avez le Nintendo Switch Online (standard ou famille). Ainsi, vous pouvez dès à présent récupérer ces avatars à l'effigie des personnages emblématiques de Zelda Ocarina of Time pour habiller votre profil. Link, Zelda, Saria, Darunia, Epona... la sélection change chaque semaine jusqu'au 3 décembre, profitez-en !

Ces cadeaux Zelda Ocarina of Time Remake sont ainsi réservés aux abonnés Nintendo Switch Online. Pour en profiter, ceux-ci devront échanger les icones contre des points platines à obtenir en accomplissant des missions, comme jouer au jeu tout simplement. Ensuite, tout se passe directement sur votre console :

Allumez votre Nintendo Switch 2

Rendez-vous dans l'application Nintendo Switch Online

Allez dans le menu « Missions et récompenses »

Sélectionnez Zelda Ocarina of Time dans la liste des jeux

Cliquez sur l'icone que vous souhaitez échanger contre des points platine

Validez pour l'ajouter à votre collection

Une fois que vous avez obtenu les icones gratuites Zelda Ocarina of Time qui vous intéressent, vous les retrouver dans la collection de votre profil. Ouvrez celui-ci en cliquant sur votre avatar depuis le menu principal de votre console. Dans le menu, vous trouverez l'option pour le personnaliser et ainsi changer l'image qui habille votre profil.