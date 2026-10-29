Revisite un monument comme Zelda Ocarina of Time est un véritable défi, même pour Nintendo. Eiji Aonuma, le producteur, ne cache pas sa nervosité face à la sortie du remake.

Nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la sortie de The Legend of Zelda Ocarina of Time, le remake du titre culte de 1998. 28 ans après le jeu original, le producteur Eiji Aonuma reconnaît être particulièrement nerveux à l'idée de dévoiler cette refonte. Il faut dire que revisiter l'aventure de Link n'est pas une mince affaire tant le titre a valeur de monument dans le monde du jeu vidéo.

Pourquoi le producteur Eiji Aonuma est si nerveux avant la sortie de Zelda Ocarina of Time ?

Lors de son passage en France la semaine dernier, visite au cours de laquelle il a été fait Chevalier des Arts et des Lettres, le producteur Eiji Aonuma a pu s'entretenir avec l'AFP au sujet de la sortie de Zelda Ocarina of Time Remake. Or, malgré toutes ses années d'expérience, il confie sa nervosité à quelques jours de son lancement sur Nintendo Switch 2 :

Je suis extrêmement nerveux en pensant à la sortie du remake d'Ocarina, car je ne sais pas comment il va être reçu. Je n'arrête pas d'y penser. Eiji Aonuma, pour l'AFP.

28 ans après la sortie du Zelda Ocarina of Time originel sur Nintendo 64, le jeu est toujours une référence culte qui a marqué l'histoire du jeu vidéo. Alors on peut comprendre une certaine appréhension au sein des équipes de Big N, même de la part d'Eiji Aonuma, l'un des pères de la licence. D'autant plus que ce remake est aussi une manière d'en célébrer les 40 ans d'existence. Alors si le jeu est mal reçu, ce sera un anniversaire raté si on puit dire.

© AFP

Une nouvelle génération de développeurs a la tâche de faire revivre ce classique sur Nintedo Switch 2

Pour raviver le jeu culte de 1998, Eiji Aonuma peut compter sur une équipe de nouveaux développeurs. Certains de ceux qui travaillent sur Zelda Ocarina of Time Remake n'ont d'ailleurs jamais joué à la version originelle. Si ça peut faire tiquer les fans, c'est aussi une manière de poser un regard neuf sur l'aventure de Link.

Eiji Aonuma note d'ailleurs que c'est grâce au jeunes membres de l'équipe qu'un tel projet a pu voir le jour chez Nintendo. À ses yeux, cette fraîcheur est aussi une force pour Zelda Ocarina of Time Remake et il ne cache pas son plaisir de pouvoir guider une nouvelle génération de développeurs.

Rendez-vous le 5 novembre 2026 pour découvrir sur Zelda Ocarina of Time Remake sera à la hauteur de l'original. Le jeu sera une exclusivité Nintendo Switch 2.