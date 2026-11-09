Les joueuses et joueurs de Zelda Ocarina of Time pourraient bien avoir découvert de futures surprises avant même que Nintendo ne les officialise. On fait le point sur les leaks.

Zelda Ocarina of Time Remake pourrait bien cacher de futures surprises pour les fans de la licence. Et si le jeu contenait des indices à la fois sur un DLC que beaucoup de joueuses et joueurs de l'original espèrent, et sur la suite que tout le monde veut voir ? Des éléments nous donnent en tout cas confiance dans de potentielles annonces de la part de Nintendo, même s'il faudra sans doute être patient.

Un DLC Master Quest pour Zelda Ocarina of Time ?

Sortie en 2002, la version Master Quest de Zelda Ocarina of Time est devenue un incontournable pour tous les fans. Et pour cause, il s'agit d'une version remaniée qui change drastiquement l'expérience. Les donjons passent en mode miroir et la difficulté est largement accrue. C'est une façon de revivre l'aventure avec un peu de piment en somme !

Alors forcément, quand les fans de l'époque ont découvert que Zelda Ocarina of Time Remake ne proposait pas la Master Quest sur Nintendo Switch 2, ça a été une petite déception. Mais elle pourrait être vite balayée. Maintenant que Nintendo a pris l'habitude d'ajouter du contenu à ses jeux via des mises à jour gratuites ou des DLC payants, on ose croire à une extension spéciale à l'avenir.

Justement, un dataminer a déterré des éléments de Zelda Ocarina of Time Remake qui iraient en ce sens. Baptisé MrCheeze sur BlueSky, il a partagé une capture qui montre des entrées « MQ » associées au donjon Caverne Dodongo. Il remarque aussi que l'exécutable contient des chaînes comme « HasMQ », « IsMQModeExist » ou « NewGameMQ ». Autant de mention des lettres M et Q qui renverraient à Master Quest. Même si Nintendo n'a encore rien annoncé en ce sens, on a donc des raisons solides de croire à un futur DLC.

© Nintendo

Majora's Mask pourrait aussi avoir droit à son remake

Une autre surprise pourrait suivre Zelda Ocarina of Time Remake. Puisque le jeu original avait eu droit à une suite directe à l'époque, Majora's Mask, on a bon espoir qu'il en soit de même pour la version Nintendo Switch 2. Surtout que la Nintendo 3DS avait en droit à ses propres remasters des deux épisodes. Seulement, la firme de Kyoto n'a encore rien communiqué à ce sujet.

Cependant, Nintendo pourrait justement avoir glissé des indices sur la venue d'un remake de Majora's Mask directement dans le nouveau Zelda Ocarina of Time. D'abord, les fans de la première heure auront sûrement remarqué tout de suite que le vendeur de masques à la Citadelle d'Hyrule porte des bracelets dorés, ceux-là même qu'il a dans la suite originelle et non dans OoT.

Le vendeur de masques est toujours aussi flippant... © AUR pour Gameblog

Ensuite, certains internautes ont commencé à pointer du doigt un dialogue de Skull Kid dans Zelda Ocarina of Time Remake. En lui parlant la première fois, l'enfant égaré du Bois perdu dit effectivement qu'il aimerait bien un accessoire pour faire peur aux monstres. Si certains voient là une référence à Majora's Mask, pour nous il s'agit plutôt d'un indice pour la quête annexe des masques dans OoT.

En revanche, on peut relever que les célébrations des 40 ans de The Legend of Zelda affichent un nouveau logo de Majora's Mak. Serait-ce un indice en faveur d'un futur remake ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais quand on sait que le jeu est lié à la Master Quest d'Ocarina of Time, la sortie d'un tel DLC nous donnerait vraiment confiance en une refonte de la suite. Sachant enfin que Nintendo va continuer les annonces anniversaires en 2027, on croise vraiment les doigts pour que ces leaks et rumeurs se concrétisent.