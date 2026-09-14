Les fans seront ravis d'apprendre que Zelda Ocarina of Time remake tiendrait bien la cadence d'affichage à 60 FPS sur Nintendo Switch 2. En revanche, une absence risque de décevoir.

Nintendo nous a dernièrement replongé en Hyrule dans une version jamais vue avec le premier vrai trailer de Zelda Ocarina of Time remake. Au-delà de l'évolution de la direction artistique qui a évidemment fait débat chez les joueurs, l'aspect technique a de quoi rendre curieux. La fluidité à l'écran sur Nintendo Switch 2 sera-t-elle la même manette en main ? Les premières analyses confirment un affichage à 60 FPS mais pointent déjà du doigt l'absence du DLSS.

Zelda Ocarina of Time plus fluide que jamais à 60 FPS

Certes, la communauté Nintendo n'est généralement pas la plus à l'affut des performances techniques compte tenu de ce que propose les consoles de Big N vis-à-vis de la concurrence. Toutefois, on ne dira pas non à ce qui peut rendre l'expérience Zelda Ocarina of Time plus agréable. Et justement, il semble bien qu'on ait droit à une bonne nouvelle pour le remake.

Les experts de Digital Foundry se sont penchés sur la présentation de Zelda Ocarina of Time lors du Nintendo Direct pour les 40 ans de la licence. Or, d'après leurs observations, le remake passerait un cap en proposant bien du 60 FPS dès le départ en mode docké, là où les derniers jeux ont dû attendre leur version Switch 2 pour y prétendre.

Même si les 30 FPS n'ont pas freiné Breath of the Wild quand il s'agissait de marquer durablement l'industrie en 2017, le confort pour un tel jeu d'aventure n'a été que décuplé avec l'arrivée des 60 FPS. C'est pourquoi ça part déjà bien pour Zelda Ocarina of Time, le remake de 2026.

Un rendu visuel qui fait tout de même débat

Malgré la fluidité de l'image qui promet d'accompagner la nervosité de Zelda Ocarina of Time dans les séquences d'action, l'affichage dans sa globalité interroge. Digital Foundry va dans le sens d'un affichage à 1080p à partir de la présentation, ce que certains internautes trouvent tout bonnement « stupide »1, espérant plus. D'autres, en revanche, préfère la fluidité à une plus grande résolution2. Cela dit, les experts auraient repéré du 1440p dans les menus, ce qui laisse la question en suspens.

À côté de cela, le rendu visuel est ce qui retient le plus l'attention depuis l'annonce de Zelda Ocarina of Time. Beaucoup d'internaute ont notamment comparé le remake à un fangame réalisé sous Unreal Engine 5. Cependant, les experts ne sont pas convaincus que Nintendo se soit appuyé sur le moteur d'Epic Games. Ils émettent même l'hypothèse d'un soutien apporté par Monolith Soft, à qui ont doit les Xenoblade.

Mais là où la déception pourrait vraiment poindre chez celles et ceux qui recherchent le top en matière de performance, c'est avec l'absence du DLSS. Bien que la Nintendo Switch 2 dispose d'une puce NVIDIA qui intègre cette technologie d'upscalling, Zelda Ocarina of Time n'a pas l'air d'y avoir recours. On le constate notamment par quelques irrégularité de rendu dans le trailer, notamment des effets lumineux trop accentués. Forcément, des joueurs se demandent « pourquoi Nintendo déteste le DLSS ? »3.

Zelda Ocarina of Time a encore deux mois pour se peaufiner

Bien sûr, ces détails techniques doivent encore s'officialiser du côté de Nintendo. Pour l'instant, il s'agit surtout d'évaluations à partir d'une bande-annonce de gameplay. Mais Zelda Ocarina of Time remake a encore un peu de temps devant lui pour améliorer sa copie avant sa sortie :

Date de sortie de Zelda Ocarina of Time : 5 novembre 2026

: 5 novembre 2026 Plateforme : Nintendo Switch 2