Avec la sortie de la Nintendo Switch 2, nul doute que la firme de Kyoto planche sur le prochain Zelda qui s'épanouira sur sa nouvelle console. Après la réédition des deux derniers épisodes de la saga et le spin-off Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, une aventure inédite a toutes les chances de voir le jour dans un avenir plus ou moins proche. Quelle forme prendra-t-elle ? C'est encore un mystère. Cela dit, un journaliste semble avoir eu des échos et les partage avec sa communauté.

Un nouveau Zelda pas si "nouveau" que cela ?

C'est au journaliste Nick Baker, alias Shpeshal Nick, que nous devons la primeur de cette rumeur. À l'occasion d'un récent épisode du podcast du média XboxEra, il est revenu sur certaines informations de sources tenues anonymes concernant le prochain Zelda. Ce qu'il avance n'évoquerait pas une nouvelle révolution pour la licence. Cela dit, cela pourrait plaire à une partie des fans, bien qu'il faille prendre ces détails avec d'énormes pincettes.

En effet, Baker évoque un nouveau Zelda dans la même veine que Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Est-ce à dire que ce serait une suite ? Pour le moment, rien de sûr. Mais il évoque l'utilisation du même moteur de jeu, pour un rendu sans doute proche en termes d'esthétique. Nous devrions également nous attendre à un open world du même genre que les deux précédents opus.

Enfin, la grosse subtilité évoquée par le journaliste concerne le gameplay. Tout comme Breath of the Wild et Tears of the Kingdom avait leur mécanique signature, ce futur Zelda aurait la sienne. Celle-ci prendrait la forme d'un voyage interdimensionnel. Cela signifie que Link passerait d'une dimension à l'autre et que de nombreux puzzles reposeraient sur cette spécificité. Par exemple, vous devriez utiliser un élément d'une dimension pour résoudre une situation dans l'autre.

Mais gare à la déception face à ces propos. Pour l'heure, il ne s'agit véritablement que d'hypothèses qui ne sont pas corroborées par les collègues de Shpeshal Nick. Si on peut avancer avec quasi-certitude que Nintendo proposera un nouveau Zelda exclusif à sa Switch 2, il est encore trop tôt pour croire absolument en ces rumeurs.

