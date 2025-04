Le Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2 est chargé en annonces. En plus de Mario Kart 9 et d’autres jeux annoncés sur la machine, une surprise de taille est venue se glisser sans crier gare : un tout nouveau jeu Zelda qui devrait assurément faire plaisir aux fans de la licence.

Un tout nouveau jeu Zelda dévoilé

Zelda était à l’honneur pour cette présentation de la Nintendo Switch 2, notamment avec un tout nouveau jeu inédit. C’est le tout nouveau Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau qui vient d’être annoncé. Il s’agira d’une préquelle à Zelda Tears of the Kingdom dans laquelle on devra une nouvelle fois affronter des hordes d’ennemis par paquet de 100 en incarnant des héros de la célèbre licence. Le trailer nous dévoile quelques images de gameplay explosif qui donne déjà envie.

Deux grosses annonces pour les fans et une petite surprise

Non content d’annoncer un tout nouveau jeu, la licence reviendra avec une version remastérisée de ses deux derniers épisodes : Zelda Breath of the Wild ainsi que Zelda Tears of the Kingdom. Ils profiteront tous deux des améliorations graphiques de la console et de nouvelles fonctionnalités. Ils profiteront notamment du HDR, d’une meilleure résolution ainsi qu’un framerate plus élevé.

A cela s'ajoute une nouveauté de taille pour celles et ceux qui ont tendance à se perdre dans l’immensité de l’open world, Nintendo lance une application mobile dédiée aux versions Nintendo Switch 2 des deux jeux qui sera dotée de tout un tas de fonctionnalités. On pourra notamment trouver son chemin, les lieux importants, mais aussi les fameux Korogus cachés. Vous pourrez également partager vos créations faites avec le système de construction dans Tears of the Kingdom.