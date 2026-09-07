The Legend of Zelda fête ses 40 ans cette année. Nintendo s'apprête justement à tenir une conférence anniversaire avec une tonne d'annonces, dont certaines ont déjà leaké.

Le Nintendo Direct spécial The Legend of Zelda aura lieu demain après-midi, soit le 8 septembre 2026. Cela fait des mois que les fans attendent un tel événement, la licence ayant fêté ses 40 ans février dernier. Le grand moment est maintenant imminent et tout le monde se demande ce que ces 30 minutes de conférence réservera. Si on se doute que le remake d'Ocarina of Time sera de la partie, on pourrait aussi avoir de belles surprises.

Un premier trailer pour le film Zelda au Nintedo Direct ?

L'un des premiers leaks à propos du Nintendo Direct Zelda concernerait le film live-action produit par la firme de Kyoto et Sony Pictures. Daniel Richtman, insider spécialisé dans l'actualité de Hollywood, postait samedi dernier sur ses réseaux sociaux que nous verrions avec certitude un trailer du film The Legend of Zelda cette semaine.

Pour le moment, les images que nous avons vu du film Zelda se comptent sur les doigts d'une main. Les fans attendent donc avec impatience d'en découvrir davantage. Ce Nintendo Direct anniversaire serait le moment idéal pour présenter un trailer. Si tel est bien le cas, Richtman affirme déjà qu'il « durera plus de 10 secondes ». Un bon aperçu donc, pour commencer à nous mettre l'eau à la bouche avant la sortie le 28 avril 2027.

© Nintendo / Sony Pictures

De nouveaux jeux Zelda auraient déjà leaké

Il y aura évidemment des jeux à ce Nintendo Direct spécial 40 ans de la licence. Cela dit, Big N ne sera peut-être pas le seul acteur de l'événement. Pixelpar, un autre insider généralement bien informé sur l'éditeur japonais, a justement fait un post qui pourrait nous mettre la puce à l'oreille ce samedi : « Je me demande ce que prépare Grezzo », faisant directement référence au studio derrière Echoes of Wisdom.

L'équipe de Grezzo serait-elle sur le point de faire une nouvelle annonce ? Celle-ci avait aussi contribué au remake de Link's Awakening et a fait des jeux Zelda en top-down sa marque de fabrique finalement. On pourrait donc s'attendre à un nouveau jeu à la Echoes of Wisdom ou à un remake d'un jeu en 2D. Cela dit, d'autres jeux seraient en passe d'avoir une refonte, par le studio japonais ou autre. Il ne serait pas impossible que nous voyions un des projets suivants se concrétiser lors du Nintendo Direct du 8 septembre :

Nouveau remake d'un Zelda 2D

Remake de Twilight Princess

Une Nintendo Switch 2 Edition de Zelda Skyward Sword

Des collectors et accessoires Nintendo Switch 2 ont aussi leaké

Nintendo ne passera certainement pas à côté de l'occasion de célébrer les 40 ans de sa licence et la sortie du remake de Zelda Ocarina of Time cette année pour sortir tout une gamme de produit dédié audit jeu. Cela fait déjà quelques temps qu'on entend parler d'une Switch 2 aux couleurs de ce futur jeu. Cela semble bien sur le point de devenir réalité puisque le revendeur français CDiscount vient de lister plusieurs produits Zelda :

Console Nintendo Switch 2

Manette Pro Nintendo Switch 2

Édition collector du jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time

Où et quand suivre le Nintendo Direct des 40 ans de Zelda ?

Nous sommes à la veille de la grande conférence Zelda. Nintendo a d'ores et déjà annoncé qu'elle durera une demi-heure environ. Voilà qui laisse le temps pour un bon paquet d'annonces mine de rien. Dès lors, prenez votre agenda, voici la date, l'horaire et les plateformes où suivre la conférence :

Date : 8 septembre 2026

: 8 septembre 2026 Horaire : 16 heures (France métropolitaine)

: 16 heures (France métropolitaine) Durée : environ 30 minutes

: environ 30 minutes Plateforme : Chaînes YouTube de Nintendo ou application Nintendo Today