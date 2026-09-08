C’était un secret de polichinelle. Pour célébrer les 40 ans de la licence Zelda, Nintendo allait venir toucher la corde sensible de celles et ceux qui n’avaient pas encore craqué pour la Nintendo Switch 2. Et les joueurs qui se répétaient en boucle « je vais attendre une édition collector » n’auront bientôt plus d'excuses. La première édition collector de la Nintendo Switch 2 a officiellement été dévoilée et les nouveaux tarifs en vigueur de la console ne risquent clairement pas de calmer la ferveur des fans Zelda.

Une Nintendo Switch 2 collector aux couleurs de Zelda

Elle s’était déjà dévoilée au travers d’images volées, elle se montre aujourd’hui sous toutes ses coutures. La Nintendo Switch 2 collector de Zelda a donc bien été officialisée lors du Nintendo Direct consacré au 40e anniversaire de la licence. Toute de vert d’eau et de doré, la console reprend les couleurs les plus emblématiques de la saga, en apposant des motifs dorés et des symboles de la Triforce sur le dock. Une palette de couleurs plutôt douce, parfaitement dans le thème et qui se marierait parfaitement dans les étagères ou sur le meuble TV de tout fan de Zelda. Il n’y a pas à dire, Nintendo sait y faire lorsqu’il s’agit de faire chanter le porte-monnaie de ses joueurs. Elle sera donc commercialisée dès le 29 octobre, son prix n'ayant pas été dévoilé à l'heure où ces lignes sont écrites.

Une manette Pro Controller et des Joy-Cons annoncés







La Nintendo Switch 2 collector de Zelda sera également accompagnée d’une nouvelle manette Pro, clairement inspirée de la Triforce. Elle abandonne le noir classique pour un vert sombre particulièrement beau, le tout agrémenté du symbole emblématique de la saga et de quelques motifs pour ajouter une teinte dorée. Elle sera cependant exclusive au Nintendo Store. Une pochette de transport sera aussi commercialisée à cette même date. Les précommandes seront ouvertes ultérieurement.