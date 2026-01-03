Les fans de Zelda Tears of the Kingdom vont avoir les yeux qui brillent à la vue d'un nouveau collector absolument magnifique. Il est déjà disponible en précommande.

Reconnu comme l'un des meilleurs jeux de la franchise à ce jour, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom a séduit des millions de joueuses et joueurs à travers le monde. Ce sont donc autant de personnes qui vont être éblouies par le tout nouveau collector sous licence officielle Nintendo. Cependant, il faudra être en mesure de sortir un bon billet pour se le procurer. Si c'est dans vos moyens, les précommandes sont ouvertes.

Des collectors de légende pour Zelda Tears of the Kingdom

First 4 Figures s'attaque à l'un des emblèmes de la franchise culte de Nintendo. Le fabricant vient de lever le voile sur un duo de collector en l'honneur de Zelda Tears of the Kingdom. Il s'agit de deux reproductions de la Master Sword, dans son état le plus tragique. Loin de l'épée mythique triomphante, ces statuettes mettent en scène la version corrompue de la lame purificatrice. Un choix fort et flamboyant qui saura trouver une place sur l'étagère des fans les plus mordus.

Les deux répliques de la Master Sword de Zelda TotK prennent la même forme. On y retrouve l'épée brisée, plantée dans un socle en résine dont elle peut se détacher. La puissance maléfique rouge s'en dégage, donnant du mouvement à cet artefact qui donne l'impression d'être figé dans le temps. First 4 Figures a en plus rehaussé sa production avec un manche en métal soigneusement retranscrit, ainsi qu'une lame en ABS (thermoplastique).

Là où les deux éditions de la Master Sword se distinguent, c'est dans un détail qui fait toute la différence. Par rapport à la version standard, celle dite « Exclusive » dispose d'un éclairage LED qui vient faire briller la lame de mille feux grâce à un simple bouton doré sur la garde. Un ajout qui apporte une valeur supplémentaire à cette pièce de 71,3 cm de haut qui pourrait bien séduire les fans de Zelda.

Chacun de ces deux collectors est prévu en édition limitée — dont le nombre doit encore être déterminé — pour le quatrième trimestre 2026. Cela dit, ils sont déjà disponibles en précommande. Il vous faudra compter 532,11 € (hors frais de port) pour la version standard de la Master Sword de Zelda Tears of the Kingdom. Ajoutez quelques rubis pour l'édition Exclusive, qui monte à 613,98 € (hors frais de port). Toutefois, profitez d'une remise de 20 à 30 € en passant commande dans les 20 jours.