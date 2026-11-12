Alors que beaucoup espèrent que la suite de The Legend of Zelda Ocarina of Time ait également le droit à son remake sur Nintendo Swich 2, il se pourrait que la déception soit réelle.

Puisque Majora's Mask est la suite directe de Zelda Ocarina of Time, les fans s'attendent à retrouver un remake du même acabit sur Nintendo Switch 2. Or, leurs attentes pourraient finalement être déçues. En tout cas, c'est ce que nous fait comprendre un insider qui aurait eu vent des plans actuels au sein du studio japonais. À défaut, il a une petite compensation pour les collectionneurs.

Pas de remake de Zelda Majora's Mask en vue chez Nintendo

Tout ces clins d'œil à Majora's Mask dans Zelda Ocarina of Time Remake ne seraient donc que de la poudre aux yeux ? En voyant les références à la suite du jeu de 1998 dans son remake, les fans ont forcément commencé à se poser la question : est-ce qu'elle aussi aura droit à une vraie refonte sur Nintendo Switch 2 ? Eh bien, les espoirs qui commençaient à naître vont clairement se faire doucher.

L'insider Nicke Baker, alias Shpeshal Nick, aurait eu vent d'informations sur le sujet. Lui qui est fondateur du podcast Xboxera a plutôt eu de bons échos concernant Nintendo ces derniers temps. Il avait notamment rapporté des détails avérés au sujet de Zelda Ocarina of Time Remake. C'est pourquoi quand il prend la parole cette semaine sur Majora's Mask, on écoute.

Justement, il explique dans un post sur le réseau social X que la même source qui l'avait informé sur Ocarina of Time Remake lui a parlé de Majora's Mask. Alors que Nintendo se montre ouvert à d'autres projets de remakes pour ses licences, une autre refonte d'un Zelda n'est peut-être pas la priorité. Voici la traduction de son message :

D'après ce que j'ai entendu (de la même source qui m'avait informé au sujet d'Ocarina [of Time, ndlr] en premier lieu), il n'y a actuellement aucune production de quelque forme que ce soit pour Majora's Mask.

Cela ne veut pas dire que Majora's Mask n'aura pas droit à un remake. Mais a priori, ce ne serait pas encore en projet chez Nintendo. En même temps, on peut rappeler que le producteur de Zelda Ocarina of Time Remake a partagé ses inquiétudes sur la réception de ce dernier. Or, entre la moyenne critique de 96 / 100 reçu par cette refonte et les 5,2 millions de copies écoulées en 4 jours à travers le monde, on peut se dire qu'un tel engouement pourrait encourager une revisite de la suite sur Nintendo Switch 2.