Vous allez avoir un nouveau jeu à surveiller sur Steam, surtout si vous êtes un amateur des anciens The Legend of Zelda ou des récents remakes de Dragon Quest.

Avis aux amateurs des plus grands classiques de The Legend of Zelda et autres J-RPG à l'ancienne. Si ce genre d'expérience vous manque, aussi bien pour le gameplay que l'ambiance, un nouveau jeu pourrait bien vous intéresser. D'autant plus qu'il rebondit sur la tendance esthétique du moment avec ses airs de Dragon Quest Remake. Vous pouvez même déjà commencer à vous faire concrètement votre avis dessus, vous allez voir.

Entre Zelda et Dragon Quest, un nouveau jeu épique

Après le lancement de Moor et l'annulation de Starlifter, le studio indépendant travaille sur un tout nouveau jeu vidéo. Cette fois, il s'agit d'un titre qui puise ses inspirations chez certains des plus grands titres de l'histoire. Du nom de The Ballad of Bellum, il se vend lui-même comme « un RPG d'action-aventure inspiré des premiers Zelda, avec la magnifique esthétique d'Octopath Traveler » sur son Kicktstarter. On pourrait même ajouter qu'il rappelera le design des récentes refontes de la première trilogie Dragon Quest.

The Ballad of Bellum vous confie pour une aventure aussi épique qu'un Zelda A Link to the Past ou qu'un Dragon Quest premier du nom. Dans un vaste monde ouvert en HD-2D, vous devrez partir à la recherche de divers artefact pour sauver un de vos amis et plus encore. Outre son gameplay proche d'un dungeon crawler, plusieurs énigmes vous attendent et, bien sûr, des combats qui mettront à rude épreuve tout votre arsenal d'armes médiévales.

En somme, si vous êtes un nostalgique des Zelda 2D et que vous appréciez la refonte récente des Dragon Quest originaux, The Ballad of Bellum est fait pour vous. Le jeu est actuellement en cours de développement pour une sortie prochaine sur PC, via Steam. Pas encore de date précise, mais vous pouvez déjà le tester grâce à sa démo gratuite.