Le succès colossal du film Super Mario Bros. a donné des ailes à Nintendo. Avec 1,3 milliard de dollars de recettes au box-office mondial, l’adaptation des aventures du plombier le plus célèbre du jeu vidéo a renforcé l’envie de Big N d’amener davantage de ses personnages emblématiques sur grand écran. Alors que Mario et Luigi reviendront dès avril prochain dans les salles obscures pour une nouvelle fois mettre des étoiles plein les yeux au public, un autre projet de grande envergure est en préparation : un film en live-action basé sur The Legend of Zelda. Bien que les informations à son sujet restent pour l’instant limitées, le tournage a officiellement débuté et les premières images volées viennent d’émerger, offrant un aperçu de ce à quoi Link et la princesse ressembleront.

Premières images pour le film Zelda

Prévu pour une sortie en France le 5 mai 2027, le film The Legend of Zelda sera produit par Sony Pictures Entertainment, sous la supervision attentive de Nintendo. La direction du projet a été confiée à Wes Ball, réalisateur de La Planète des singes : Le Nouveau Royaume et de la saga Le Labyrinthe. Ce dernier aura la lourde responsabilité de transposer l’univers enchanteur de Zelda et le royaume d’Hyrule à travers des prises de vues réelles. L’ambition du réalisateur est claire : offrir un regard nouveau sur cet univers adoré de tous, tout en respectant minutieusement l’âme, l’ambiance et l’essence même de la série. Les attentes autour de ce projet sont considérables, et les premières images volées du tournage de The Legend of Zelda, qui a débuté en Nouvelle-Zélande, devraient permettre aux fans les plus anxieux de souffler un peu.

Dans la matinée du 15 novembre 2025, plusieurs extraits du film sont donc apparus sur la Toile. Première information importante : Dichen Lachman, récemment saluée pour sa performance dans la série Severance d’Apple TV, a été confirmée au casting du film. En revanche, ces premières images ne nous révèlent pas de nouvelles informations majeures, mais offrent un aperçu des tenues de Zelda (incarnée par Bo Bragason) et de Link (interprété par Benjamin Evan Ainsworth), qui, sans surprise, sont fidèles aux derniers jeux vidéo de la saga. Bien qu’il faille attendre les premières images officielles pour un aperçu plus précis, il semble donc que le projet soit sur la bonne voie.

Et vous, que pensez-vous de ce premier aperçu du film Zelda ?

Source : Streamable