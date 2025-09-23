Après les 40 ans de Mario célébrés ce 13 septembre 2025, c'est bientôt au tour de Zelda, une autre licence historique de Nintendo, de bientôt souffler ses 40 bougies. Plus précisément, cela aura lieu le 21 février 2026. En attendant de voir ce que Big N prévoit pour marquer le coup comme il se doit pour Link et la princesse, LEGO aurait déjà un set collector dans les cartons, si l'on en croit un récent leak à ce sujet.

Un set LEGO collector Zelda leake avec le chant du Temps

Tandis que la franchise Zelda aura droit le 6 novembre 2025 à un nouveau spin-off Hyrule Warriors, baptisé les Chroniques du Sceau, Nintendo se préparerait à fêter ses 40 ans en fanfare en février prochain. Après le gros Nintendo Direct de la semaine dernière, on imagine aisément la tenue d'une nouvelle conférence en janvier ou février 2026 pour bien marquer le début de la nouvelle année, avec Zelda en tête d'affiche.

En attendant d'avoir de plus amples informations officielles à ce sujet, il se pourrait qu'une des annonces de Nintendo ait été coiffée au poteau par un leak de la part du généralement bien informé BrickTap (via Reddit) : un set LEGO collector à la gloire de la franchise. Après le Vénérable Arbre Mojo sorti en septembre 2024, on apprend donc qu'un nouveau set dédié à Zelda arriverait de son côté le 1er mars 2026, soit quelques jours après les 40 ans de la licence. Et il serait encore une fois question d'une référence à Ocarina of Time.

Si nous n'avons pas tous les détails à son sujet, ce nouveau set LEGO (référence 77093) représenterait un diorama avec le Ganondorf de The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Il comporterait par ailleurs 1 003 pièces, ce qui représente donc un set particulièrement imposant. Cela risque cependant d'impliquer fatalement un prix assez élevé. Il faudra toutefois attendre un peu pour avoir une confirmation officielle à ce sujet. À noter que 2026 devrait également marquer la sortie d'une toute nouvelle collaboration entre LEGO et Nintendo, autour cette fois des Pokémon.

Source : Reddit