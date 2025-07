Depuis son annonce lors du Nintendo Direct dédié à la Nintendo Switch 2, Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau attise la curiosité. Un nouveau spin-off Zelda signé Koei Tecmo, pensé pour tirer parti de la puissance de la nouvelle console de Nintendo, et qui promet des combats encore plus spectaculaires. Mais jusqu’ici, aucune date claire à l’horizon. Du moins, jusqu’à récemment...

Le nouveau jeu Zelda en approche ?

Mais pourquoi parle-t-on autant du jeu Zelda Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau aujourd’hui ? Tout simplement parce qu’un indice vient d’apparaître, et il change beaucoup de choses. Age of Imprisonment a été récemment classé par les autorités brésiliennes. Un détail anodin en apparence, mais qui signifie que le jeu est quasiment prêt. Et dans l’industrie, ce genre de certification arrive généralement juste avant la sortie.

Nintendo a pour l’instant indiqué une fenêtre vague : « hiver 2025 ». Mais si l’on en croit les habitudes de la firme, et ce nouveau classement, un lancement dès novembre semble tout à fait possible. C’est un mois stratégique, souvent réservé aux grosses cartouches de fin d’année.

Évidemment, rien n’est encore officiel pour ce jeu Zelda. Un report en début 2026 reste possible, notamment pour éviter l’embouteillage avec Pokémon Legends: Z-A, qui sort déjà fin octobre. Mais le fait que le jeu soit déjà en phase de classification est très encourageant.

Un projet ambitieux pour la Nintendo Switch 2

Comme dans les précédents Zelda Hyrule Warriors, il sera question d’affronter des hordes d’ennemis dans des batailles frénétiques à grande échelle. Sauf que cette fois, les développeurs profitent du boost technique offert par la Switch 2. Résultat : plus de personnages à l’écran, un affichage en 60 fps, et des combats plus fluides que jamais. Fini les ralentissements gênants que l’on pouvait connaître sur Switch 1.

L’histoire se déroulera pendant les événements de Tears of the Kingdom, avec des passages jouables aux côtés de Zelda elle-même. Et bonne nouvelle : Age of Imprisonment sera le tout premier Hyrule Warriors considéré comme canon dans la chronologie officielle de la saga Zelda. Un détail qui ne manquera pas de faire vibrer les fans de lore.

Source : Necrolipe