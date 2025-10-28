Si tous les regards sont actuellement tournés vers l’arrivée de titres comme Kirby Air Riders et Metroid Prime 4: Beyond, la Nintendo Switch 2 a tout de même bien d’autres atouts dans sa manche pour la fin d’année. Pour preuve, il ne fait aucun doute que de nombreux fans de The Legend of Zelda trépignent d’impatience à l’idée de pouvoir se lancer dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le nouveau Musou à venir dès le 6 novembre prochain. Et à l’approche de sa sortie, l’heure est d’ailleurs venue pour Nintendo de nous en dire plus à son sujet.

Le nouveau Hyrule Warriors dévoile 2 nouveaux personnages jouables

En effet, à tout juste deux semaines de son arrivée dans le commerce, Koei Tecmo et Nintendo ont décidé de partager avec la communauté un tout nouveau trailer pour le titre, qui s’intéresse plus précisément au scénario du jeu. L’occasion pour nous, alors, d’en découvrir davantage sur le cadre de cette nouvelle aventure qui s’inscrira dans la continuité de celles d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau et de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, mais aussi d’en savoir plus sur son impressionnant casting et ses nombreuses capacités.

Un casting qui, soit dit en passant, voit notamment deux nouveaux héros se confirmer dans ce nouveau trailer : Calamo et Le Golem Mystérieux. Le premier, décrit comme un « Korogu turbulent parcourant le royaume à la recherche d’un endroit où prendre racine », aura alors pour rôle de protéger Hyrule dans Les Chroniques du Sceau ; tandis que le second, que les joueurs avaient déjà pu apercevoir dans les précédents trailers, jouera quant à lui le rôle d’un nouvel allié ayant la capacité de « se transformer et de s’envoler dans les airs ».

Avec l’arrivée de Calamo et du Golem Mystérieux au roster, cela porte donc à onze le nombre de personnages jouables officiellement confirmés pour Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui pourra également compter sur la présence de Zelda, Rauru, Sonia, Mineru, Agraston (Sage du Feu), Ardi (Sage de la Foudre), Qia (Sage de l’Eau), Raphica (Sage du Vent) et Lenalia. Et à ce stade, rien ne dit qu’il s’agit d’une liste définitive pour le nouveau Musou, qui pourrait ainsi nous réserver bien des surprises supplémentaires en amont de sa sortie.

Source : Nintendo