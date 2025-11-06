Pour les fans de Zelda et des jeux Muso, le grand jour est enfin arrivé. Plusieurs mois après avoir été annoncé par Nintendo et Koei Tecmo, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau est aujourd’hui officiellement disponible sur Nintendo Switch 2. Cinq ans après la sortie de L’Ère du Fléau, qui faisait office de préquel aux événements de Breath of the Wild, ce nouvel opus s’intéresse ainsi aux événements ayant conduit à Tears of the Kingdom, pour le plus grand plaisir des fans. Mais avant de pouvoir vous y plonger, une première mise à jour vous attend.

Un premier patch disponible pour le nouveau Hyrule Warriors

En effet, comme le veut désormais la coutume pour beaucoup de jeux, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau s’accompagne d’un patch de lancement lui permettant d’entrer dans sa version 1.0.1. De cette manière, les développeurs s’assurent ainsi que les joueurs puissent débuter leur aventure dans les meilleures conditions possibles, avec une série de correctifs destinés à corriger les quelques bugs restants. Voici le patch notes complet d'Hyrule Warriors :

Problèmes résolus

Correction d’un problème qui bloquait la progression lorsque le joueur découvrait un Korogu dans certaines conditions spécifiques lors d’une partie à deux joueurs en écran partagé.

Correction d’un problème qui rendait l’écran noir et empêchait toute progression lorsque l’on quittait un combat pendant l’animation « Compteur temporel ».

Le problème qui empêchait parfois la progression lorsque l’on essayait de démarrer une bataille après avoir quitté la communication GameShare a été résolu.

D’autres problèmes d’Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau ont été réglés.

Fonctionnalité ajoutée

Ajout d’un raccourci (bouton Y) aux quêtes secondaires sur l’écran de la carte.

Un bien petit patch, donc, qui accompagne néanmoins un jeu plutôt imposant en taille, puisqu’il vous en coûtera une quarantaine de gigas pour pouvoir installer Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sur votre Nintendo Switch 2. Cela dit, le jeu en vaut assurément la chandelle, puisque comme nous vous l’expliquons dans notre test, il s’agit d’un titre qui « mérite que l’on s’y attarde », en particulier pour tous les fans de l’univers de Zelda.

Source : Nintendo