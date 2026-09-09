Décidément, Zelda en a des choses à nous annoncer pour ses 40 ans. Annonce surprise de ce Nintendo Direct du 9 septembre 2026, Hyrule Warriors L'Ère du Fléau revient sur Nintendo Switch 2 dans une édition ultime avec d'énormes améliorations.

Hyrule Warriors L'Ère du Fléau, l'un des spin-off de Zelda les plus appréciés arrive sur Nintendo Switch 2

Après le succès de Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau disponible depuis novembre 2025 sur Nintendo Switch 2, son grand frère débarque lui aussi dans une version améliorée. Hyrule Warriors L'Ère du Fléau vient d'annoncer sa version Nintendo Switch 2 avec de premières images qui témoignent déjà de nettes améliorations visuelles. Le jeu tournera désormais à 60 fps, sera donc fatalement plus nerveux et va également augmenter le nombre d'ennemis à l'écran. Des changements qui devraient offrir de meilleures sensations globales et une expérience bien plus confortable. Hyrule Warriors l'Ere du Fleau Ultime Nintendo Switch 2 comprendra également l'intégralité des contenus des extensions, mais aussi une nouveauté de taille : un niveau de difficulté appelé Quête Fléau.

Bien que le jeu sorte en stand-alone, vous pouvez obtenir une grosse réduction si vous possédez déjà le jeu en version Nintendo Switch 1. Vous pourrez également directement transférer vos sauvegardes afin de profiter des améliorations et des nouveautés sans avoir besoin de tout recommencer. Hyrule Warriors L'Ère du Fléau Édition Ultime arrivera dès le 25 février 2027 sur Nintendo Switch 2.

Pour rappel, Hyrule Warriors L'Ère du Fléau est sorti le 20 novembre 2020 sur Nintendo Switch première du nom. Il s'agit d'un muso bien ancré dans le lore récent de Zelda et dans lequel on peut incarner plusieurs personnages de la licence dans des combats nerveux à grande échelle et débloquer tout un tas de combos. Le jeu se déroule cent ans avant les événements de Zelda Breath of the Wild et raconte ce qu'il s'est déroulé durant la Grande Calamité évoquée par des souvenirs dans BOTW.