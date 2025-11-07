Une chose est sûre : l’aventure ne fait que commencer pour les joueurs d’Hyrule Warriors. Officiellement disponible depuis hier sur Nintendo Switch 2, Les Chroniques du Sceau vient offrir aux amateurs de The Legend of Zelda et de Muso une nouvelle expérience dans les terres d’Hyrule, cinq ans après la sortie d’Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau. Et alors que le titre vient tout juste d’accueillir son fameux patch day one, avec de multiples correctifs à la clé, ses créateurs nous teasent déjà l’arrivée de nouveaux contenus à l’avenir.

Du contenu gratuit arrive pour le nouveau Zelda Hyrule Warriors

En effet, dans un post publié sur ses réseaux sociaux, le compte officiel de Zelda Musou a révélé que Koei Tecmo travaille actuellement sur l’arrivée de deux nouvelles mises à jour pour le nouveau Hyrule Warriors, qui permettra apparemment aux joueurs de profiter du titre « pour encore plus longtemps ». Malheureusement, aucun détail supplémentaire n’a été donné concernant la nature exacte de ces contenus qui, pour la bonne nouvelle, seront en revanche totalement gratuits. De quoi faire le bonheur des fans des Chroniques du Sceau, donc.

Autre bonne nouvelle, il s’avère que nous n’aurons pas à attendre bien longtemps avant de pouvoir en profiter, puisque celles-ci devraient être déployées « au cours des prochains jours », là encore sans plus de précision. L’avantage, néanmoins, c’est que cela permettra d’abord aux joueurs de se familiariser avec tout ce que le nouveau Hyrule Warriors peut avoir à proposer, avant de prolonger l’expérience avec davantage de contenus.

En attendant, rappelons d’ailleurs que pour tous les joueurs de L’Ère du Fléau ainsi que de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, du contenu bonus peut dès maintenant être débloqué dans Les Chroniques du Sceau. Il s’agit plus précisément de la Claymore de la Haute Garde pour les possesseurs du premier, et de l’Épée de la Haute Garde pour les possesseurs du second. Pour les récupérer, rien de plus simple : il vous suffit alors de disposer de fichiers de sauvegarde pour l’un ou l’autre des deux jeux sur votre Nintendo Switch 2.

