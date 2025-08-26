Avis aux fans de la grande franchise The Legend of Zelda ! Il va très bientôt y avoir du nouveau pour le prochain jeu officiel annoncé depuis quelques semaines.

L'été est clairement le grand temps des prises de parole dans le monde du jeu vidéo. Les conférences s'enchaînent et se poursuivent même à la rentrée. C'est donc le moment idéal pour donner des nouvelles des futures sorties qui vont marquer l'année. Nintendo et ses partenaires l'ont bien compris avec la récente présentation des prochains jeux de la Switch 1 et 2. Or, ils comptent bien remettre ça très vite pour le nouveau Zelda.

Il va y avoir du Zelda dans l'air

Parmi les grandes annonces qui ont marqué la première présentation officielle du line-up de la Nintendo Switch 2, vous n'êtes certainement pas passé à côté des quelques exclusivités qui se sont glissées parmi les propositions des éditeurs-tiers. Dans le lot, nous avons eu la belle surprise de découvrir le trailer de révélation du prochain spin-off de la grande franchise Zelda : Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau.

Ce nouvel opus de la saga annexe des Hyrule Warriors viendra enorgueillir le catalogue de la Switch 2 à l'hiver 2025. Pourtant, comme c'est le cas pour d'autres exclusivités éditées par Nintendo (coucou Metroid Prime 4 !), ce nouveau Zelda s'est montré très discret. À part une apparition au Nintendo Direct de fin juillet, les aperçus sont maigres. Il tardera donc aux fans de cette formule à la beat 'em up d'en apprendre davantage.

Ça tombe bien, car vous aurez bientôt des nouvelles des Chroniques du Sceau ! C'est le studio de développement, Koei Tecmo, qui a partagé l'information pas plus tard qu'hier. Les équipes seront présentes à l'occasion du prochain grand rassemblement du gaming, le Tokyo Game Show. Parmi les jeux qu'elles mettront à disposition, il y aura Nioh 3, Ninja Gaiden 4 et... le nouveau Zelda Hyrule Warriors.

La prochain édition du Tokyo Game Show se tiendra au Japon du 25 au 27 septembre 2025. Une tonne de jeux promet déjà d'être sur le devant de la scène, dont Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau. Le nouveau Zelda devrait donc faire l'objet d'annonces à cette période — pourquoi pas la date de sortie définitive ? — et sera même jouable sur place via une démo dont la date doit encore être précisée.