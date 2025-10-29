En attendant de voir ce que va proposer Nintendo pour la franchise Zelda sur Nintendo Switch 2, les fans de la légendaire franchise pourront avoir leur dose très bientôt, plus précisément le 6 novembre 2025, avec Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, l'adaptation de la célèbre formule Muso de Koei Tecmo. Sa page dédiée sur le site officiel de Nintendo a récemment fait l'objet d'une mise à jour qui laisse sous-entendre que ça va être du lourd.

Hyrule Warriors - Les Chroniques du Sceau : un argument de poids pour la franchise Zelda ?

Présenté en bonne et due forme avec une bande-annonce de sa date de sortie lors du Nintendo Direct de septembre, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le nouveau spin-off Muso de la franchise Zelda, va donc faire sonner les cors de guerre exclusivement sur Nintendo Switch 2 dans deux petites semaines. Pour rappel, cette licence alternative de Koei Tecmo permet d'incarner différents héros iconiques de l'univers instauré via Breath of the Wild et Tears of the Kingdom dans de gigantesques batailles épiques.

Gigantesque semble être le mot juste pour ce nouvel épisode proposant une manière très différente d'aborder la franchise Zelda. D'après la page officielle de l'eShop pour la Nintendo Switch 2, Les Chroniques du Sceau va en effet peser plus de 42 Go. Cependant, des cartes de téléchargement repérées au Japon indiquent une taille de fichier légèrement supérieure à celle annoncée sur l'eShop, soit 44 Go, comme l'a rapporté Twisted Voxel. Il faudra donc entre 40 à 45 Go d'espace libre pour télécharger ce prochain jeu estampillé Zelda en version numérique.

Ceux qui optent pour une version physique peuvent toutefois se rassurer : Nintendo est l'éditeur de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau en Occident, ce qui signifie que la cartouche physique contiendra le jeu complet. Les éditeurs tiers privilégient en effet généralement les cartes-clés de jeu pour les titres Nintendo Switch 2. Ce système oblige les utilisateurs à télécharger le titre depuis l'eShop, puis à insérer une cartouche vierge dans la console. Une pratique qui ne fait clairement pas l'unanimité auprès des joueurs. Fort heureusement, ce nouveau jeu spin-off de Zelda ne sera pas de ceux-là.

