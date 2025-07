Big N et Koei Tecmo ont montré le prochain jeu officiel de The Legend of Zelda lors du dernier Nintendo Direct et les fans ne voudront clairement pas passer à coté.

Peu après l’annonce de la Nintendo Switch 2, Big N avait dévoilé ses quelques exclusivités maison, ainsi que celles de ses partenaires de choix. The Duskblood, le jeu aux faux airs de Bloodborne Nightreign de FromSoftware, a assurément fait couler beaucoup d’encre, s’imposant comme la grande surprise de ce premier Nintendo Direct consacré à la console. Mais il y avait eu une autre bonne surprise : Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau. Ce prochain épisode du spin-off de Zelda mettra ainsi en vedette la princesse en personne, ainsi que plusieurs de ses alliés. En tant que l’un des premiers titres majeurs dans l’univers de la saga sur Nintendo Switch 2, le jeu est particulièrement attendu par les fans. Ils espéraient alors que Koei Tecmo et Big N profitent du Nintendo Direct de juillet 2025 pour donner de ses nouvelles et pourquoi pas révéler sa date de sortie.

La préquelle de Zelda TOTK se montre au Nintendo Direct

Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau a ainsi fait une apparition remarquée lors du Nintendo Direct. Big N et Koei Tecmo ont profité de ce nouvel événement pour dévoiler un tout nouveau trailer mettant en avant l’histoire et les personnages qui seront présents dans le jeu. Pour rappel, le jeu fera officiellement partie de la timeline de Zelda et fera la lumière sur les événements entre Zelda BOTW et TOTK. On retrouvera donc la princesse et ses compagnons d’armes de la guerre du Sceau dans un épisode qui s’annonce plus scénarisé que jamais. Malheureusement, il faudra patienter encore un peu avant de découvrir la date de sortie d’Hyrule Warriors Les Chroniques du Sceau, toujours prévu pour cet hiver sur Nintendo Switch 2. Big N a malgré tout promis de donner des nouvelles du spin-off de Zelda très prochainement. Lors de son propre Nintendo Direct peut-être ?

Source : Nintendo