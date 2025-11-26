C’était l’un des temps forts de la Nintendo Switch 2 ces dernières semaines. Présenté en grande pompe en même temps que la console, Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau était l’une des exclusivités les plus attendues par les fans de Zelda. Et pour cause, ce musô prolonge l’histoire principale de TOTK en racontant les événements vécus par la princesse durant sa mystérieuse absence. Un titre qui a déjà séduit à la fois la communauté et les critiques, mais Koei Tecmo et Nintendo ne comptaient pas en rester là. Les deux partenaires avaient en effet rapidement annoncé l’arrivée de deux mises à jour gratuites, destinées à améliorer l’expérience tout en apportant du contenu inédit. La première d’entre elles vient enfin d’être révélée.

Nouvelle mise à jour gratuite pour Zelda Hyrule

Si les joueurs devront attendre encore quelques heures avant de découvrir les prochaines nouveautés de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, le contenu du patch a déjà été révélé. Cette première véritable mise à jour gratuite du dernier jeu Zelda proposera ainsi de nouveaux défis de combat pour ceux qui auront terminé l’histoire principale. Ces derniers resteront centrés sur des objectifs spécifiques, comme survivre pendant une période déterminée ou éliminer un ennemi dans un temps imparti, par exemple. Le site officiel américain mentionne même un duel important contre Rauru. De quoi piquer la curiosité des joueurs de Zelda TOTK. En parlant d’ennemis, de nouveaux adversaires redoutables seront ajoutés, ainsi que des murmures d’Hyrule inédits. Pour rappel, ils permettent d’obtenir davantage de matériaux rares pour débloquer des attaques spéciales.

L’arsenal des personnages s’agrandit également. Plusieurs nouvelles armes seront ainsi ajoutées, comme la Grande Épée de Lumière, variante de la lance de Rauru destinée au Golem Mystérieux, ainsi qu’une attaque synchro inédite entre Calamo et Zelda. Il faudra cependant débloquer cette dernière en accomplissant les nouveaux murmures d’Hyrule ajoutés pour l’occasion. La mise à jour 1.1.0 de Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau apportera, en plus de ces nouveautés gratuites, quelques ajustements bienvenus. Nintendo a confirmé l’arrivée de nouveaux tutoriels sur la carte, un aperçu des soins récupérables, la possibilité d’enregistrer les actions pour chaque arme du Golem mystérieux, ainsi que des correctifs divers, notamment pour les bugs bloquant la progression des missions et les problèmes de caméra. La mise à jour 1.1.0 de Zelda Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau sera déployée le 27 novembre 2025 sur Nintendo Switch 2.

Source : Nintendo