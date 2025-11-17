Le film Legend of Zelda se montre enfin officiellement en nous dévoilant Link et Zelda et les personnages sont superbes ! Les fans de la première heure devraient vraiment apprécier.

Nintendo se lance à corps perdu dans le cinéma après le succès phénoménal de son film Super Mario en 2022. D'ailleurs, la suite, Super Mario Galaxy, est déjà datée au mois d'avril 2026. Mais loin, très loin de l'univers du plombier moustachu, c'est une toute autre licence, elle aussi ultra culte, qui est actuellement en production et dont les premières images officielles viennent d'être dévoilées : Legend of Zelda !

Le casting du film Legend of Zelda se montre enfin officiellement

Oui, le film Zelda est bel et bien une réalité et il est actuellement en plein tournage. Il y a quelques jours, des leaks nous avaient révélé un premier aperçu de Link et de la princesse Zelda en pleine forêt. Aujourd'hui, via son application Nintendo Today, c'est bien Big N qui a dévoilé les deux héros via des images tout ce qu'il y a de plus officiel. On peut donc y apercevoir la princesse Zelda, incarnée par Bo Bragason (Sterling Point, Les Radley) et Link joué par Benjamin Evan Ainsworth (The Haunting of Bly Manor). Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils semblent tous deux parfaitement bien dans la peau de leur personnage.

Pour l'heure, le film est toujours en tournage en Nouvelle-Zélande avec pour objectif d'offrir un film saisissant à l'univers fantasy aussi marqué qu'un Seigneur des Anneaux. De belles ambitions qui nous tardent de découvrir au détour d'une première bande-annonce, mais pour ça, il va encore falloir être patient. Le film Legend of Zelda est attendu le 5 mai 2027 dans nos salles obscures.





Source : Nintendo Today